著者：

Loong

内容

96線のMAを100行のコードで描画します（MyBufferクラスを使用）。

履歴：アイデアはRoshのトピックから得られました。

https://www.mql5.com/ru/forum/102881/page6
https://www.mql5.com/en/forum
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/ma_1200.zip（ dimontusによってアップロードされたらしい）
https://www.mql5.com/zh/forum/102888/page2
https://www.mql5.com/en/forum/102908/page4
https://www.mql5.com/en/forum/102908/page5
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/ma_1200.zip（Roshコピペ）

また中国語での「jun xian liu」のアイデア（「移動平均線の流れ」という意味)。マルチラインインディケータ付きのマルチインディケータテンプレートを簡素化したかったです。しかし、これは多くの反復的なコードを意味します。

または、時間インデックスのための次元とMA[]インデックスのための次元を持つ2次元配列が必要です。MQL4ではこれは不可能です。（そしてMQL4では8線インディケータのみがサポートされます）。その後MetaTrader 5とMQL5、そしてサポートクラスが現れました。クラスは1次元を隠せます。初版はhttps://www.mql5.com/en/forum/121672にアーカイブしました（古いクラス名のCIndicatorBufferはIndicator.mqhでの同名と衝突することにご注意ください）。

新しいバージョンはhttps://www.mql5.com/en/forum/331/で話し合われます（Roshとinvesteoに感謝）。

そして今、最新版はこちらです。

入力パラメータ

パラメータ？ありません。パラメータを変更することなく、正常に動作します。


LoongMAx96


