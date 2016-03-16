LoongMAx96

著者：



Loong

内容

96線のMAを100行のコードで描画します（MyBufferクラスを使用）。

履歴：アイデアはRoshのトピックから得られました。

https://www.mql5.com/ru/forum/102881/page6

https://www.mql5.com/en/forum

https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/ma_1200.zip（ dimontusによってアップロードされたらしい）

https://www.mql5.com/zh/forum/102888/page2

https://www.mql5.com/en/forum/102908/page4

https://www.mql5.com/en/forum/102908/page5

https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/ma_1200.zip（Roshコピペ）



また中国語での「jun xian liu」のアイデア（「移動平均線の流れ」という意味)。マルチラインインディケータ付きのマルチインディケータテンプレートを簡素化したかったです。しかし、これは多くの反復的なコードを意味します。

または、時間インデックスのための次元とMA[]インデックスのための次元を持つ2次元配列が必要です。MQL4ではこれは不可能です。（そしてMQL4では8線インディケータのみがサポートされます）。その後MetaTrader 5とMQL5、そしてサポートクラスが現れました。クラスは1次元を隠せます。初版はhttps://www.mql5.com/en/forum/121672にアーカイブしました（古いクラス名のCIndicatorBufferはIndicator.mqhでの同名と衝突することにご注意ください）。



新しいバージョンはhttps://www.mql5.com/en/forum/331/で話し合われます（Roshとinvesteoに感謝）。



そして今、最新版はこちらです。

入力パラメータ

パラメータ？ありません。パラメータを変更することなく、正常に動作します。



