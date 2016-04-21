LoongMAx96

Author:



Loong

Zeichnet 96 Linien MAs mit nur 100 Codezeilen (verwendet die CMyBuffer Klasse).

Entstehung: Die Idee stammt von Rosh's Thematik

https://www.mql5.com/ru/forum/102881/page6

https://www.mql5.com/en/forum

https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/ma_1200.zip (scheint von 'dimontus' hochgeladen worden zu sein)

https://www.mql5.com/zh/forum/102888/page2

https://www.mql5.com/en/forum/102908/page4

https://www.mql5.com/en/forum/102908/page5

https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/ma_1200.zip ('Rosh' copy and paste )



Der chinesiche Name der Idee ist 'jun xian liu'.(Das bedeutet "Moving Average Linienfluss".) Ich wollte die Multi-Indikator-Vorlage durch einen Multi-Linien-Indikator vereinfachen. Dies zieht aber viele Wiederholungen des Codes nach sich.

Oder ich benötige ein zweidimensionales Array, eine Dimension für den Zeitindex, die andere Dimension für den Index der MAs[]. In MQL4 ist das unmöglich. (Dazu unterstützt MQL4 nur Indikatoren mit 8 Linien.) Dann kam MetaTrader 5 und MQL5, das Klassen unterstützt. Und eine Klasse kann eine Dimension kapseln. Damit konnte ich die erste Version fertigstellen auf https://www.mql5.com/en/forum/121672 (beachten: die alte Klasse 'CIndicatorBuffer' kollidiert mit dem selben Namen in Indicator.mqh)



Später wurde eine neuere Version diskutiert auf https://www.mql5.com/en/forum/331/ (Danke 'Rosh' und 'investeo'!)



Nun ist die neueste Version verfügbar.

Eingabeparameter:

Parameter? Vergesst es! Es funktioniert gut ohne Paramter zu ändern.

