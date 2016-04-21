und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
LoongMAx96 - Indikator für den MetaTrader 5
Zeichnet 96 Linien MAs mit nur 100 Codezeilen (verwendet die CMyBuffer Klasse).
Entstehung: Die Idee stammt von Rosh's Thematik
https://www.mql5.com/ru/forum/102881/page6
https://www.mql5.com/en/forum
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/ma_1200.zip (scheint von 'dimontus' hochgeladen worden zu sein)
https://www.mql5.com/zh/forum/102888/page2
https://www.mql5.com/en/forum/102908/page4
https://www.mql5.com/en/forum/102908/page5
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/ma_1200.zip ('Rosh' copy and paste )
Der chinesiche Name der Idee ist 'jun xian liu'.(Das bedeutet "Moving Average Linienfluss".) Ich wollte die Multi-Indikator-Vorlage durch einen Multi-Linien-Indikator vereinfachen. Dies zieht aber viele Wiederholungen des Codes nach sich.
Oder ich benötige ein zweidimensionales Array, eine Dimension für den Zeitindex, die andere Dimension für den Index der MAs[]. In MQL4 ist das unmöglich. (Dazu unterstützt MQL4 nur Indikatoren mit 8 Linien.) Dann kam MetaTrader 5 und MQL5, das Klassen unterstützt. Und eine Klasse kann eine Dimension kapseln. Damit konnte ich die erste Version fertigstellen auf https://www.mql5.com/en/forum/121672 (beachten: die alte Klasse 'CIndicatorBuffer' kollidiert mit dem selben Namen in Indicator.mqh)
Später wurde eine neuere Version diskutiert auf https://www.mql5.com/en/forum/331/ (Danke 'Rosh' und 'investeo'!)
Nun ist die neueste Version verfügbar.
Eingabeparameter:
Parameter? Vergesst es! Es funktioniert gut ohne Paramter zu ändern.
Abbildung:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/65
