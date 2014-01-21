LoongMAx96

作者:



Loong

画 96 条均线，只有100行代码 (使用 CMyBuffer 类)。

历史: 思路来自 Rosh 的话题

这种想法的中文字, 叫 "均线流"。(意思是 "移动平均线流".) 我想用多线指标简化这个多指标模板。但它意味着许多重复的代码。

或者我需要二维数组, 一维用来保存时间指数, 另一维用来保存 MAs[] 索引。在 MQL4 中, 它是不可能的。(且 MQL4 仅支持 8 条指标线.) 还好，我们有了 MetaTrader 5 和 MQL5, 它们支持类。并且类可以隐藏一维。所以我实现了第一版, 在 https://www.mql5.com/en/forum/121672 (注意: 老版的类名叫 'CIndicatorBuffer' 与 Indicator.mqh 中的名字相同会有冲突)



之后, 一个新版本被讨论 https://www.mql5.com/en/forum/331/ (感谢 'Rosh' 和 'investeo'!)



至此, 最新的版本在这里。

输入参数:

参数?忘掉它!它不需任何参数就能工作得很好。



