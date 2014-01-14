CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

LoongMAx96 - indicador para MetaTrader 5

Loong | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2462
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Indicators\LoongMA\
cmybuffer.mqh (3.21 KB) visualização
fcolorinc.mqh (4.41 KB) visualização
loongmax96.mq5 (12.18 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

Loong

Desenhe 96 linhas MAs com apenas 100 linhas de código (usando a classe CMyBuffer).

Histórico: A idéia foi obtida a partir do tópico de Rosh:

https://www.mql5.com/ru/forum/102881/page6
https://www.mql5.com/en/forum
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/ma_1200.zip (parece ter sido carregado por 'dimontus')
https://www.mql5.com/zh/forum/102888/page2
https://www.mql5.com/en/forum/102908/page4
https://www.mql5.com/en/forum/102908/page5
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/ma_1200.zip ('Rosh' copiou e colou)

O nome da idéia está chinês, chamado de 'jun xian liu' (que significa "Fluxo de Linhas das Médias Móveis"). Eu queria simplificar o modelo multi-indicador com um indicador de multi-linha. Mas isso significa muitos códigos repetidos.

Eu preciso de duas array bidimensional, uma dimensional para indexar o tempo e um outro dimensional para indexar MAs[]. No MQL4 isso é impossível (o suporte do MQL4 serve apenas para indicador com 8 linhas). Então nós obtivemos a classe suporte MetaTrader 5 e MQL5. E a classe pode ocultar uma dimensional. Então, eu consegui a primeira versão no https://www.mql5.com/en/forum/121672 (aviso: a velha classe chamada 'CIndicatorBuffer' conflita com o mesmo nome em Indicator.mqh)

Mais tarde, uma nova versão foi discutida na https://www.mql5.com/en/forum/331/ (obrigado 'Rosh' e 'investeo'!)

E agora, a versão mais recente está aqui.

Parâmetros de entrada:

Parâmetros? Esqueça! Ele funciona bem sem alterar os parâmetros.


LoongMAx96


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/65

sChartsSynchroScroll sChartsSynchroScroll

O script oferece uma rolagem sincronizada para todos os gráficos abertas no terminal do cliente.

WININET_TEST WININET_TEST

Aqui está um exemplo simples que mostra como fazer download de uma página (arquivo) a partir da Internet usando a biblioteca wininet.dll.

TimerClosingPeriod TimerClosingPeriod

O indicador mostra o tempo para fechar o timeframe em andamento, se for menos de que H1, ele também mostra o tempo para fechar a barra horária atual.

ErrorDescription ErrorDescription

A biblioteca contém funções que retornam a descrição dos códigos de erro em tempo de execução e os códigos de retorno do servidor de negociação.