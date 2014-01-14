LoongMAx96

Participe de nossa página de fãs
Desenhe 96 linhas MAs com apenas 100 linhas de código (usando a classe CMyBuffer).
Histórico: A idéia foi obtida a partir do tópico de Rosh:
https://www.mql5.com/ru/forum/102881/page6
https://www.mql5.com/en/forum
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/ma_1200.zip (parece ter sido carregado por 'dimontus')
https://www.mql5.com/zh/forum/102888/page2
https://www.mql5.com/en/forum/102908/page4
https://www.mql5.com/en/forum/102908/page5
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/08/ma_1200.zip ('Rosh' copiou e colou)
O nome da idéia está chinês, chamado de 'jun xian liu' (que significa "Fluxo de Linhas das Médias Móveis"). Eu queria simplificar o modelo multi-indicador com um indicador de multi-linha. Mas isso significa muitos códigos repetidos.
Eu preciso de duas array bidimensional, uma dimensional para indexar o tempo e um outro dimensional para indexar MAs[]. No MQL4 isso é impossível (o suporte do MQL4 serve apenas para indicador com 8 linhas). Então nós obtivemos a classe suporte MetaTrader 5 e MQL5. E a classe pode ocultar uma dimensional. Então, eu consegui a primeira versão no https://www.mql5.com/en/forum/121672 (aviso: a velha classe chamada 'CIndicatorBuffer' conflita com o mesmo nome em Indicator.mqh)
Mais tarde, uma nova versão foi discutida na https://www.mql5.com/en/forum/331/ (obrigado 'Rosh' e 'investeo'!)
E agora, a versão mais recente está aqui.
Parâmetros de entrada:
Parâmetros? Esqueça! Ele funciona bem sem alterar os parâmetros.
