LoongMAx96

Loong

100줄의 코드만으로 96줄의 MA를 그립니다(MyBuffer 클래스 사용).

역사: Rosh의 주제에서 아이디어를 얻었습니다.

https://www.mql5.com/ru/forum/102881/page6

https://www.mql5.com/zh/forum/102888/page2

https://www.mql5.com/en/forum/102908/page4

https://www.mql5.com/en/forum/102908/page5





중국어로 '준 시안 류'라는 아이디어입니다. ("이동 평균 선 흐름"이라는 뜻입니다.) 저는 다중 표시기 템플릿을 다중 표시기로 단순화하고 싶었습니다. 하지만 반복되는 코드가 많다는 뜻이죠.

또는 시간 인덱스에는 한 차원, MAs[] 인덱스에는 다른 차원의 2차원 배열이 필요합니다. MQL4에서는 불가능합니다. (그리고 MQL4는 8줄 인디케이터만 지원합니다.) 그런 다음 MetaTrader 5와 MQL5가 클래스를 지원합니다. 그리고 클래스는 한 차원을 숨길 수 있습니다. 그래서 첫 번째 버전을 https://www.mql5.com/en/forum/121672 (참고:'CIndicatorBuffer'라는 이전 클래스는 Indicator.mqh에서 같은 이름과 충돌합니다.)



나중에 https://www.mql5.com/en/forum/331/ 에서 최신 버전에 대해 논의할 예정입니다('Rosh'와 'investeo'에게 감사드립니다!).



이제 최신 버전이 나왔습니다.

입력 매개변수:

매개변수? 됐어요! 매개변수를 변경하지 않아도 정상적으로 작동합니다.



