LoongMAx96 - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 5385
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Автор:
История:
Идея из топика "А такой рисунок видели?" Рашида Умарова (Rosh)
https://www.mql5.com/ru/forum/102881/page6
https://www.mql5.com/zh/forum/102888/page2
https://www.mql5.com/en/forum/102908/page4
https://www.mql5.com/en/forum/102908/page5
По-китайски идею можно назвать 'jun xian liu', ("Moving Average Line Flow", поток линий скользящих средних)
Я хотел упростить мульти-индикаторный шаблон путем создания одного индикатора с множеством линий. Но это означает создание повторяющегося кода. Или нужно использовать двумерный массив: один для времени, второй для средних MAi[]. В MQL4 это было невозможно, т.к. в MQL4 можно было использовать только 8 линий (максимальное количество индикаторных буферов=8)
Теперь есть MetaTrader 5 и MQL5 с поддержкой классов. При помощи классов можно редуцировать размерность.
Первая версия, которую я реализовал, была опубликована здесь: https://www.mql5.com/en/forum/121672 (Примечание: старый класс CIndicatorBuffer из-за имени конфликтует при включении библиотеки Indicator.mqh)
Обсуждение новой версии также есть здесь: https://www.mql5.com/en/forum/331/
Входные параметры:
Параметры? Забудьте о них! Он отлично работает без изменения параметров.
Оригинальная версия: LoongMAx96
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65
