CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LoongMAx96 - индикатор для MetaTrader 5

Loong | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5385
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\LoongMA\
cmybuffer.mqh (3.21 KB) просмотр
fcolorinc.mqh (4.41 KB) просмотр
loongmax96.mq5 (12.18 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Loong

История:

Идея из топика "А такой рисунок видели?" Рашида Умарова (Rosh)

https://www.mql5.com/ru/forum/102881/page6
https://www.mql5.com/zh/forum/102888/page2
https://www.mql5.com/en/forum/102908/page4
https://www.mql5.com/en/forum/102908/page5

По-китайски идею можно назвать 'jun xian liu', ("Moving Average Line Flow", поток линий скользящих средних)

Я хотел упростить мульти-индикаторный шаблон путем создания одного индикатора с множеством линий. Но это означает создание повторяющегося кода. Или нужно использовать двумерный массив: один для времени, второй для средних MAi[]. В MQL4 это было невозможно, т.к. в MQL4 можно было использовать только 8 линий (максимальное количество индикаторных буферов=8)

Теперь есть MetaTrader 5 и MQL5 с поддержкой классов. При помощи классов можно редуцировать размерность.

Первая версия, которую я реализовал, была опубликована здесь: https://www.mql5.com/en/forum/121672 (Примечание: старый класс CIndicatorBuffer из-за имени конфликтует при включении библиотеки Indicator.mqh)

Обсуждение новой версии также есть здесь: https://www.mql5.com/en/forum/331/

(Спасибо Rosh и investeo !)

Входные параметры:

Параметры? Забудьте о них! Он отлично работает без изменения параметров.

Индикатор LoongMAx96

Оригинальная версия: LoongMAx96

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65

TimerClosingPeriod TimerClosingPeriod

Индикатор выводит на экран время до закрытия текущего периода, если период меньше H1, то дополнительно выводится время до закрытия часа.

ErrorDescription ErrorDescription

Библиотека содержит функции для получения описания ошибок и кодов возврата торгового сервера.

sChartsSynchroScroll sChartsSynchroScroll

Скрипт обеспечивает синхронную прокрутку всех графиков, открытых в терминале.

WININET_TEST WININET_TEST

Простой пример использования функций библиотеки wininet.dll для загрузки файлов из Internet.