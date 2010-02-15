Автор:

Loong



История:



Идея из топика "А такой рисунок видели?" Рашида Умарова (Rosh)



По-китайски идею можно назвать 'jun xian liu', ("Moving Average Line Flow", поток линий скользящих средних)

Я хотел упростить мульти-индикаторный шаблон путем создания одного индикатора с множеством линий. Но это означает создание повторяющегося кода. Или нужно использовать двумерный массив: один для времени, второй для средних MAi[]. В MQL4 это было невозможно, т.к. в MQL4 можно было использовать только 8 линий (максимальное количество индикаторных буферов=8)

Теперь есть MetaTrader 5 и MQL5 с поддержкой классов. При помощи классов можно редуцировать размерность.

Первая версия, которую я реализовал, была опубликована здесь: https://www.mql5.com/en/forum/121672 (Примечание: старый класс CIndicatorBuffer из-за имени конфликтует при включении библиотеки Indicator.mqh)

Обсуждение новой версии также есть здесь: https://www.mql5.com/en/forum/331/



(Спасибо Rosh и investeo !)