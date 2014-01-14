Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TimerClosingPeriod - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2231
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Un indicador que puede ser útil para los traders que están trabajando en la apertura de las velas, imprime el momento de cierre del marco de tiempo actual.
Si el marco de tiempo es menor que H1, también imprime el momento de cierre de la barra de la hora actual.
Mientras escribía este indicador, he creado una clase Ctimer, se encuentra en el archivo CTimer.mqh. Es muy simple, se puede utilizar si es necesario en sus propios indicadores y Asesores Expertos.
El pulsador "activa" y "desactiva" el temporizador. La fuente del indicador se encuentra en dos archivos, antes de su uso, copia ambos ficheros en la misma carpeta.
Versión original: TimerClosingPeriod
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/80
Dibuja las líneas de 96 MAs con sólo 100 líneas de código (utiliza la clase CMyBuffer).sChartsSynchroScroll
El script proporciona un desplazamiento síncrono para todos los gráficos abiertos en el terminal del cliente.
Un ejemplo muy simple de relojFractalsPeriod
Un indicador que le permite especificar el número de barras de separación que puede haber antes y después del actual Alto / Bajo o High / Low (fractal).