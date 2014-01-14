CodeBaseSecciones
TimerClosingPeriod - indicador para MetaTrader 5

\MQL5\Indicators\TimerClosingPeriod\
ctimer.mqh (6.95 KB) ver
timerclosingperiod.mq5 (5.34 KB) ver
Descargar ZIP
Un indicador que puede ser útil para los traders que están trabajando en la apertura de las velas, imprime el momento de cierre del marco de tiempo actual.

Si el marco de tiempo es menor que H1, también imprime el momento de cierre de la barra de la hora actual.

Mientras escribía este indicador, he creado una clase Ctimer, se encuentra en el archivo CTimer.mqh. Es muy simple, se puede utilizar si es necesario en sus propios indicadores y Asesores Expertos.

El pulsador "activa" y "desactiva" el temporizador. La fuente del indicador se encuentra en dos archivos, antes de su uso, copia ambos ficheros en la misma carpeta.

TimerClosingPeriod

