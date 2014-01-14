Mira cómo descargar robots gratis
LoongClock - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1580
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Un ejemplo muy simple de reloj. Se puede seleccionar hora GMT, SERVER, o LOCAL.
input ENUM_TIME_FUNC inp_tf = TIME_FUNC_LOCAL; CLoongClock c1; int OnInit() { EventSetTimer(1); // 1 segundo c1.SetTimeFunc(inp_tf); return(0); } void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); } void OnTimer() { c1.Timer(); ChartRedraw(); }
Loong Clock
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/78
