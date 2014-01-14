CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

LoongClock - Asesor Experto para MetaTrader 5

Un ejemplo muy simple de reloj. Se puede seleccionar hora GMT, SERVER, o LOCAL.

input ENUM_TIME_FUNC  inp_tf = TIME_FUNC_LOCAL;
CLoongClock c1;
int OnInit()
  {
   EventSetTimer(1); // 1 segundo
   c1.SetTimeFunc(inp_tf);
   return(0);
  }
void OnDeinit(const int reason)
  {
   EventKillTimer();
  }
void OnTimer()
  {
   c1.Timer();
   ChartRedraw();
  }

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/78

