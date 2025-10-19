거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
IncWPROnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
CWPROnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에서 윌리엄스 퍼센트 범위 (%R)를 계산하는 데 사용됩니다.
애플리케이션:
인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:
- int aPeriod - 인디케이터의 기간.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서는 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;
- double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;
- double aDataClose[] - 지표 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼;
- double aWPR[] - 계산된 WPR 값이 있는 버퍼.
추가 메서드:
- int BarsRequired() - ADX 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
Test_WPROnArray.mq5 파일은 CWPROnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncWPROnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
기술적 지표 윌리엄스 퍼센트 범위(%R)는 과매수/과매도 상태를 판단하는 동적 지표입니다. 윌리엄스 퍼센트 범위는 스토캐스틱 오실레이터 기술 지표와 매우 유사하지만, 전자는 눈금이 반전된 반면 후자는 내부 평활화를 사용하여 만들어졌다는 점이 다릅니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/648
