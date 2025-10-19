CWPROnArray 클래스는 인디케이터 버퍼에서 윌리엄스 퍼센트 범위 (%R)를 계산하는 데 사용됩니다.

애플리케이션:



인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 인디케이터의 기간.

인디케이터의 OnCalculate() 함수에서는 매개 변수와 함께 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼; double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼; double aDataClose[] - 지표 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼;

- 지표 계산을 위한 Close 데이터가 있는 버퍼; double aWPR[] - 계산된 WPR 값이 있는 버퍼.

추가 메서드:

int BarsRequired() - ADX 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다;

- ADX 계산을 위한 최소 바 개수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

Test_WPROnArray.mq5 파일은 CWPROnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncWPROnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

기술적 지표 윌리엄스 퍼센트 범위(%R)는 과매수/과매도 상태를 판단하는 동적 지표입니다. 윌리엄스 퍼센트 범위는 스토캐스틱 오실레이터 기술 지표와 매우 유사하지만, 전자는 눈금이 반전된 반면 후자는 내부 평활화를 사용하여 만들어졌다는 점이 다릅니다.