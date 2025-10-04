COsMAOnArray 클래스는인디케이터 버퍼를 사용하여오실레이터 이동평균(OsMA) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.

애플리케이션:



인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aFastPeriod - 빠른 MA의 주기;

- 빠른 MA의 주기; int aSlowPeriod - 느린 МА의 기간;

- 느린 МА의 기간; int aSignalPeriod - 신호 라인의 주기.

- 신호 라인의 주기. ENUM_MA_METHOD aFastMethod - 빠른 МА의 방법;

- 빠른 МА의 방법; ENUM_MA_METHOD aSlowMethod - 느린 MA 메서드;

- 느린 MA 메서드; ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - 신호 라인의 메소드.

인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수가 있는 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aData[] - 인디케이터가 계산되는 데이터 버퍼;

- 인디케이터가 계산되는 데이터 버퍼; double aFastMA[] - 빠른 MA를 위한 중간 버퍼;

- 빠른 MA를 위한 중간 버퍼; double aSlowMA[] - 느린 MA를 위한 중간 버퍼;

- 느린 MA를 위한 중간 버퍼; double aMain[] - MACD 메인 라인의 중간 버퍼;

- MACD 메인 라인의 중간 버퍼; double aSignal[] - MACD 신호 라인용 중간 버퍼;

- MACD 신호 라인용 중간 버퍼; double aOsMA[] - 계산된 OsMA 값.

int BarsRequiredSignal() - 신호선을 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;

- 신호선을 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다; string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

- 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다; string Names() - MA 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

추가 메서드

Test_OsMAOnArray.mq5 파일은 COsMAOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncOsMAOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일의 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.