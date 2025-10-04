코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
라이브러리

IncOsMAOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리

Dmitry Fedoseev | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
6
평가:
(24)
게시됨:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) 조회
incmacdonarray.mqh (4.32 KB) 조회
incosmaonarray.mqh (3.65 KB) 조회
\MQL5\Indicators\
test_osmaonarray.mq5 (3.03 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

COsMAOnArray 클래스는인디케이터 버퍼를 사용하여오실레이터 이동평균(OsMA) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

  • int aFastPeriod - 빠른 MA의 주기;
  • int aSlowPeriod - 느린 МА의 기간;
  • int aSignalPeriod - 신호 라인의 주기.
  • ENUM_MA_METHOD aFastMethod - 빠른 МА의 방법;
  • ENUM_MA_METHOD aSlowMethod - 느린 MA 메서드;
  • ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - 신호 라인의 메소드.

인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수가 있는 Solve() 메서드가 호출됩니다:

  • const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
  • double aData[] - 인디케이터가 계산되는 데이터 버퍼;
  • double aFastMA[] - 빠른 MA를 위한 중간 버퍼;
  • double aSlowMA[] - 느린 MA를 위한 중간 버퍼;
  • double aMain[] - MACD 메인 라인의 중간 버퍼;
  • double aSignal[] - MACD 신호 라인용 중간 버퍼;
  • double aOsMA[] - 계산된 OsMA 값.
추가 메서드
  • int BarsRequiredSignal() - 신호선을 계산하기 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
  • string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;
  • string Names() - MA 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.

Test_OsMAOnArray.mq5 파일은 COsMAOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncOsMAOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일의 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.

COsMAOnArray 클래스 사용 예시

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/628

Risk Calculator Risk Calculator

차트에서 바로 거래의 수익 및 손실 가능성을 즉시 계산할 수 있습니다. 민첩하고 정확한 리스크 관리를 위한 필수 도구입니다.

MA of RSI MA of RSI

이 강력한 도구는 이동평균을 통해 기존 RSI를 필터링하여 더 부드럽고 신뢰할 수 있는 신호선을 제공하므로 진입, 종료 및 추세 방향을 비교할 수 없을 정도로 명확하게 파악할 수 있습니다.

RSI 스트라이크 RSI 스트라이크

다양한 기간의 RSI(상대강도지수) 지표 교차점 표시.

멀티 RSI 멀티 RSI

하나의 차트에 8개의 RSI(상대강도지수) 보조지표가 표시됩니다.