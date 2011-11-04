CodeBaseРазделы
Библиотеки

IncOsMAOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) просмотр
incmacdonarray.mqh (4.32 KB) просмотр
incosmaonarray.mqh (3.65 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_osmaonarray.mq5 (3.03 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс COsMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора OsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) по индикаторному буферу.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

  • int aFastPeriod - период быстрой МА;
  • int aSlowPeriod - период медленной МА;
  • int aSignalPeriod - период сигнальной линии.
  • ENUM_MA_METHOD aFastMethod - метод быстрой МА;
  • ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - метод медленной МА;
  • ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - метод сигнальной линии.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aData[] - буфер с данными, по которым рассчитывается индикатор;
  • double aFastMA[] - промежуточный буфер для быстрой МА;
  • double aSlowMA[] - промежуточный буфер для медленной МА;
  • double aMain[] - промежуточный буфер для главной линии MACD;
  • double aSignal[] - промежуточный буфер для сигнальной линии MACD;
  • double aOsMA[] - рассчитанное значение OsMA.
Дополнительные методы:
  • int BarsRequiredSignal() - возвращает минимальное количество баров для расчета сигнальной линии;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора;
  • string Names() - возвращает строку с именами МА.

Файл Test_OsMAOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса COsMAOnArray. Файл IncOsMAOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Пример использования класса COsMAOnArray

