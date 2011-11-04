Ставь лайки и следи за новостями
IncOsMAOnArray - библиотека для MetaTrader 5
Класс COsMAOnArray предназначен для расчета значений индикатора OsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) по индикаторному буферу.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aFastPeriod - период быстрой МА;
- int aSlowPeriod - период медленной МА;
- int aSignalPeriod - период сигнальной линии.
- ENUM_MA_METHOD aFastMethod - метод быстрой МА;
- ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - метод медленной МА;
- ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - метод сигнальной линии.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aData[] - буфер с данными, по которым рассчитывается индикатор;
- double aFastMA[] - промежуточный буфер для быстрой МА;
- double aSlowMA[] - промежуточный буфер для медленной МА;
- double aMain[] - промежуточный буфер для главной линии MACD;
- double aSignal[] - промежуточный буфер для сигнальной линии MACD;
- double aOsMA[] - рассчитанное значение OsMA.
- int BarsRequiredSignal() - возвращает минимальное количество баров для расчета сигнальной линии;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора;
- string Names() - возвращает строку с именами МА.
Файл Test_OsMAOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса COsMAOnArray. Файл IncOsMAOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.
