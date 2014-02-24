类COsMAOnArray用来计算指标数据的OsMA (Moving Average of Oscillator)的值。

使用:



Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:

int aFastPeriod - 快速МА周期;

- 快速МА周期; int aSlowPeriod - 慢速МА周期;

- 慢速МА周期; int aSignalPeriod - 信号线周期.

- 信号线周期. ENUM_MA_METHOD aFastMethod - 快速МА方法;

- 快速МА方法; ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - 慢速МА方法;

- 慢速МА方法; ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - 信号线方法.

Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:

const int aRatesTotal rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;

rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数; const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;

- prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数; double aData[] - 为计算指标所需数据的缓存;

- 为计算指标所需数据的缓存; double aFastMA[] - 为计算快速МА的中间值缓存;

- 为计算快速МА的中间值缓存; double aSlowMA[] - 为计算慢速МА的中间值缓存;

- 为计算慢速МА的中间值缓存; double aMain[] - 为计算MACD主线中间值缓存;

- 为计算MACD主线中间值缓存; double aSignal[] - 为计算MACD信号线中间值缓存;

- 为计算MACD信号线中间值缓存; double aOsMA[] - OsMA计算结果缓存.

int BarsRequiredSignal() - 返回计算信号线需要的bar的最小数目;

- 返回计算信号线需要的bar的最小数目; string Name() - 返回指标名;

- 返回指标名; string Names() - 返回MA名称.

附加方法:

Test_OsMAOnArray 是一个使用了类COsMAOnArray的简单指标。 IncOsMAOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。

IncMAOnArray.mqh中的类CMAOnArray需要用到并完成适合的工作，它可以在这里找到。