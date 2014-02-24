代码库部分
IncOsMAOnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev
类COsMAOnArray用来计算指标数据的OsMA (Moving Average of Oscillator)的值。

使用:

Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:

  • int aFastPeriod - 快速МА周期;
  • int aSlowPeriod - 慢速МА周期;
  • int aSignalPeriod - 信号线周期.
  • ENUM_MA_METHOD aFastMethod - 快速МА方法;
  • ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - 慢速МА方法;
  • ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - 信号线方法.

Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:

  • const int aRatesTotal rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • double aData[] - 为计算指标所需数据的缓存;
  • double aFastMA[] - 为计算快速МА的中间值缓存;
  • double aSlowMA[] - 为计算慢速МА的中间值缓存;
  • double aMain[] - 为计算MACD主线中间值缓存;
  • double aSignal[] - 为计算MACD信号线中间值缓存;
  • double aOsMA[] - OsMA计算结果缓存.
附加方法:
  • int BarsRequiredSignal() - 返回计算信号线需要的bar的最小数目;
  • string Name() - 返回指标名;
  • string Names() - 返回MA名称.

Test_OsMAOnArray 是一个使用了类COsMAOnArray的简单指标。 IncOsMAOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。

IncMAOnArray.mqh中的类CMAOnArray需要用到并完成适合的工作，它可以在这里找到。

Example of use of COsMAOnArray class

