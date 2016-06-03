私たちのファンページに参加してください
IncOsMAOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ
COsMAOnArrayクラスは指標バッファでのOsMA（Moving Average of Oscillator）値の計算のために設計されています。
使用法：
Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。
- int aFastPeriod - 高速МА期間
- int aSlowPeriod - 低速МА期間
- int aSignalPeriod - シグナル線の期間
- ENUM_MA_METHOD aFastMethod - 高速МА手法
- ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - 低速МА手法
- ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - シグナル線の手法
Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。
- const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
- double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ
- double aFastMA[] - 高速МАの中間バッフア
- double aSlowMA[] - 低速МАの中間バッフア
- double aMain[] - MACDメインラインの計算値
- double aSignal[] - MACDシグナル線の計算値
- double aOsMA[] - 計算されたOsMA値
- int BarsRequiredSignal() - シグナル線の計算に必要なバーの最小数を返します
- string Name() - 指標名の文字列を返します
- string Names() - МА の名前の文字列を返します
Test_OsMAOnArray.mq5はCOsMAOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncOsMAOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。
IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/628
