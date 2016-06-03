COsMAOnArrayクラスは指標バッファでのOsMA（Moving Average of Oscillator）値の計算のために設計されています。

使用法：



Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()関数で呼び出されます。

int aFastPeriod - 高速МА期間

- 高速МА期間 int aSlowPeriod - 低速МА期間

- 低速МА期間 int aSignalPeriod - シグナル線の期間

- シグナル線の期間 ENUM_MA_METHOD aFastMethod - 高速МА手法

- 高速МА手法 ENUM_MA_METHOD aSlowMetod - 低速МА手法

- 低速МА手法 ENUM_MA_METHOD aSignalMethod - シグナル線の手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aData[] - 指標計算に使われるデータのバッファ

- 指標計算に使われるデータのバッファ double aFastMA[] - 高速МАの中間バッフア

- 高速МАの中間バッフア double aSlowMA[] - 低速МАの中間バッフア

- 低速МАの中間バッフア double aMain[] - MACDメインラインの計算値

- MACDメインラインの計算値 double aSignal[] - MACDシグナル線の計算値

- MACDシグナル線の計算値 double aOsMA[] - 計算されたOsMA値

int BarsRequiredSignal() - シグナル線の計算に必要なバーの最小数を返します

- シグナル線の計算に必要なバーの最小数を返します string Name() - 指標名の文字列を返します

- 指標名の文字列を返します string Names() - МА の名前の文字列を返します

追加メソッド：

Test_OsMAOnArray.mq5はCOsMAOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncOsMAOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

IncMAOnArrayファイルのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。



