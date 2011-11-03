Класс CADXWOnArray предназначен для расчета значений индикатора ADXW (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) по индикаторным буферам.



Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

int aPeriod - период индикатора.

ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;

double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;

double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;

double aP[] - промежуточный буфер для положительного компонента;

double aM[] - промежуточный буфер для отрицательного компонента;

double aTR[] - промежуточный буфер для промежуточного расчета ATR (Average True Range);

double aATR[] - промежуточный буфер для ATR;

double aPS[] - промежуточный буфер для сглаженного положительного компонента;

double aMS[] - промежуточный буфер для сглаженного отрицательного компонента;

double aPDI[] - буфер с рассчитанным значением PDI;

double aMDI[] - буфер с рассчитанным значением MDI;

double aADXR[] - промежуточный буфер для расчета ADXW;

double aADX[] - буфер с рассчитанным значением ADXW.

int BarsRequiredADX() - возвращает минимальное количество баров для расчета ADX;

int BarsRequiredPDIMDI() - возвращает минимальное количество баров для расчета PDI и MDI;

string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

string PDIName() - возвращает строку с именем линии PDI;

string MDIName() - возвращает строку с именем линии MDI.

Дополнительные методы:

Файл Test_ADXWOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CADXWOnArray. Файл IncADXWOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический индикатор Индекс Среднего Направления Движения Уайлдера (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) помогает определить наличие ценовой тенденции. Данный индикатор построен в строгом соответствии с алгоритмом, описанным Уэллсом Уайлдером в книге "Новые концепции технических торговых систем".