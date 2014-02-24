代码库部分
类CADXWOnArray用来计算指标数据的ADXW (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder)的值。

使用:

Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数OnInit() 中被调用:

  • int aPeriod - 指标周期.
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法.

Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:

  • const int aRatesTotal  - rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • double aDataClose[] - 存放close值的缓存，提供给指标进行计算;
  • double aDataHigh[] - 存放high值的缓存，提供给指标进行计算;
  • double aDataLow[] - 存放low值的缓存，提供给指标进行计算;
  • double aP[] - 为计算DI+的中间值缓存;
  • double aM[] - 为计算DI+的中间值缓存;
  • double aTR[] - 为计算ATR (Average True Range)值的中间值缓存;
  • double aATR[] - 存放ATR值的缓存;
  • double aPS[] -  为计算DI+均值的中间值缓存;
  • double aMS[] -  为计算DI+均值的中间值缓存 ;
  • double aPDI[] - 计算结果PDI值的缓存;
  • double aMDI[] - 计算结果MDI值的缓存;
  • double aADXR[] - 为计算ADXW的中间值缓存;
  • double aADX[] - 计算结果ADXW值的缓存.
 附加方法: 
  • int BarsRequiredADX() - 返回计算ADX需要的bar的最小数目;
  • int BarsRequiredPDIMDI() - 返回计算PDI和MDI需要的bar的最小数目;
  • string Name() - 返回指标名;
  • string PDIName() -返回PDI线名称;
  • string MDIName() - 返回MDI线名称.

Test_ADXWOnArray 是一个使用了类CADXWOnArray的简单指标。 IncADXWOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。

IncMAOnArray.mqh中的类CMAOnArray需要用到并完成适合的工作，它可以在 这里找到。

Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) 帮助判断是否有价格趋势。该技术指标严格按照Welles Wilder的书"New concepts in technical trading systems"中描述的算法创建的。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/626

