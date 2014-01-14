A classe CADXWOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de ADXW (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) em buffers de indicadores.



Uso:

O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

int aPeriod - Período do indicador.

- Período do indicador. ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavização.

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

const int aRatesTotal - é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();

- é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();

- variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate(); double aDataClose[] - buffer com os dados de fechamento para o cálculo do indicador;

- buffer com os dados de fechamento para o cálculo do indicador; double aDataHigh[] - Buffer com os dados das Máximas do preço para o cálculo do indicador;

- Buffer com os dados das Máximas do preço para o cálculo do indicador; double aDataLow[] - Buffer com os dados das Mínimas do preço para o cálculo do indicador;

- Buffer com os dados das Mínimas do preço para o cálculo do indicador; double aP[] - Buffer intermediário para um componente positivo;

- Buffer intermediário para um componente positivo; double aM[] - Buffer intermediário para um componente negativo;

- Buffer intermediário para um componente negativo; double aTR[] - Buffer intermediário para o cálculo intermediário de ATR (Average True Range);

- Buffer intermediário para o cálculo intermediário de ATR (Average True Range); double aATR[] - Buffer intermediário para ATR;

- Buffer intermediário para ATR; double aPS[] - Buffer intermediário para um componente positivo e suavizado;

- Buffer intermediário para um componente positivo e suavizado; double aMS[] - Buffer intermediário para um componente negativo e suavizado;

- Buffer intermediário para um componente negativo e suavizado; double aPDI[] - Buffer com o valor calculado de PDI;

- Buffer com o valor calculado de PDI; double aMDI[] - Buffer com o valor calculado de MDI;

- Buffer com o valor calculado de MDI; double aADXR[] - Buffer intermediário para o cálculo de ADXW;

- Buffer intermediário para o cálculo de ADXW; double aADX[] - Buffer com o valor de ADXW calculado.

Métodos adicionais:

int BarsRequiredADX() - Retorna o número mínimo de barras para cálculo ADX;

- Retorna o número mínimo de barras para cálculo ADX; int BarsRequiredPDIMDI() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo de PDI e MDI;

- Retorna o número mínimo de barras para o cálculo de PDI e MDI; string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador;

- Retorna a linha com o nome do indicador; string PDIName() - Retorna a linha com o nome de PDI;

- Retorna a linha com o nome de PDI; string MDIName() - Retorna a linha com o nome de MDI.

Test_ADXWOnArray.mq5 é um indicador de exemplo que mostra a aplicação da classe CADXWOnArray. O arquivo IncADXWOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.

Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) ajuda a determinar se existe uma tendência nos preços. Este indicador técnico é construído como uma correspondência rigorosa com o algoritmo descrito por Welles Wilder em seu livro "New concepts in technical trading systems".