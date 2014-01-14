Participe de nossa página de fãs
IncADXWOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1076
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
A classe CADXWOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de ADXW (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) em buffers de indicadores.
Uso:
O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:
- int aPeriod - Período do indicador.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavização.
O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:
- const int aRatesTotal - é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aDataClose[] - buffer com os dados de fechamento para o cálculo do indicador;
- double aDataHigh[] - Buffer com os dados das Máximas do preço para o cálculo do indicador;
- double aDataLow[] - Buffer com os dados das Mínimas do preço para o cálculo do indicador;
- double aP[] - Buffer intermediário para um componente positivo;
- double aM[] - Buffer intermediário para um componente negativo;
- double aTR[] - Buffer intermediário para o cálculo intermediário de ATR (Average True Range);
- double aATR[] - Buffer intermediário para ATR;
- double aPS[] - Buffer intermediário para um componente positivo e suavizado;
- double aMS[] - Buffer intermediário para um componente negativo e suavizado;
- double aPDI[] - Buffer com o valor calculado de PDI;
- double aMDI[] - Buffer com o valor calculado de MDI;
- double aADXR[] - Buffer intermediário para o cálculo de ADXW;
- double aADX[] - Buffer com o valor de ADXW calculado.
Métodos adicionais:
- int BarsRequiredADX() - Retorna o número mínimo de barras para cálculo ADX;
- int BarsRequiredPDIMDI() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo de PDI e MDI;
- string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador;
- string PDIName() - Retorna a linha com o nome de PDI;
- string MDIName() - Retorna a linha com o nome de MDI.
Test_ADXWOnArray.mq5 é um indicador de exemplo que mostra a aplicação da classe CADXWOnArray. O arquivo IncADXWOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).
A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.
Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) ajuda a determinar se existe uma tendência nos preços. Este indicador técnico é construído como uma correspondência rigorosa com o algoritmo descrito por Welles Wilder em seu livro "New concepts in technical trading systems".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/626
