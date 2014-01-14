CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncADXWOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) visualização
incadxwonarray.mqh (5.44 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_adxwonarray.mq5 (4.09 KB) visualização
A classe CADXWOnArray foi projetada para o cálculo dos valores de ADXW (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) em buffers de indicadores.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

O método Solve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

  • const int aRatesTotal  - é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aDataClose[] - buffer com os dados de fechamento para o cálculo do indicador;
  • double aDataHigh[] - Buffer com os dados das Máximas do preço para o cálculo do indicador;
  • double aDataLow[] - Buffer com os dados das Mínimas do preço para o cálculo do indicador;
  • double aP[] - Buffer intermediário para um componente positivo;
  • double aM[] - Buffer intermediário para um componente negativo;
  • double aTR[] - Buffer intermediário para o cálculo intermediário de ATR (Average True Range);
  • double aATR[] - Buffer intermediário para ATR;
  • double aPS[] -  Buffer intermediário para um componente positivo e suavizado;
  • double aMS[] -  Buffer intermediário para um componente negativo e suavizado;
  • double aPDI[] - Buffer com o valor calculado de PDI;
  • double aMDI[] - Buffer com o valor calculado de MDI;
  • double aADXR[] - Buffer intermediário para o cálculo de ADXW;
  • double aADX[] - Buffer com o valor de ADXW calculado.

Métodos adicionais:

  • int BarsRequiredADX() - Retorna o número mínimo de barras para cálculo ADX;
  • int BarsRequiredPDIMDI() - Retorna o número mínimo de barras para o cálculo de PDI e MDI;
  • string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador;
  • string PDIName() - Retorna a linha com o nome de PDI;
  • string MDIName() - Retorna a linha com o nome de MDI.

Test_ADXWOnArray.mq5 é um indicador de exemplo que mostra a aplicação da classe CADXWOnArray. O arquivo IncADXWOnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessário para seu funcionamento adequado. Ela pode ser encontrada aqui.

Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder) ajuda a determinar se existe uma tendência nos preços. Este indicador técnico é construído como uma correspondência rigorosa com o algoritmo descrito por Welles Wilder em seu livro "New concepts in technical trading systems".

Exemplo de uso da classe CADXWOnArray

