Die CATROnArray Klasse wird zur Berechnung des ATR (Average True Range) aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.
Verwendung:
Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen wird:
- int aMAPeriod - Indikator Periodenlänge.
- ENUM_MA_METHOD aMethod - Glättungsmethode.
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aDataHigh[] - Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;
- double aDataLow[] - Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;
- double aDataClose[] - Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;
- double aTR[] - Zwischenpuffer;
- double aATR[] - der Puffer mit den Werten des Indikators.
- int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
- string Name() - liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_ATROnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CATROnArray anwendet. Die Datei IncATROnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Anstatt drei verschiedene Daten-Puffer der Funktion Solve() zu übertragen (aDataHigh[], aDataLow[] und aDataClose []) kann auch nur ein Puffer übertragen werden, d. h., der Indikator kann auch mit Daten anderer Indikatoren rechnen.
Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.
Der technischer Indikator (ATR) Average True Range ist ein Indikator, das die Volatilität des Marktes zeigt. Er wurde von Welles Wilder in seinem Buch "New concepts in technical trading systems" vorgestellt. Seither wird er in Verbindung mit anderen Indikatoren und Handelssystemen verwendet.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/624
