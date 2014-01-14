CATROnArray foi projetado para cálcular os valores de ATR (Average True Range) nos buffers de indicadores.

Uso:

O método Init() chama a função OnInit() do indicador com os seguintes parâmetros:

int aPeriod - Período do indicador.

- Período do indicador. ENUM_MA_METHOD aMethod - Método de suavização.

O métodoSolve() chama a função OnCalculate() do indicador com os seguintes parâmetros:

const int aRatesTotal é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - Variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate();

- Variável prev_calculated dos parâmetros da função OnCalculate(); double aDataHigh[] - Buffer com os dados das Máximas do preço para o cálculo do indicador;

- Buffer com os dados das Máximas do preço para o cálculo do indicador; double aDataLow[] - Buffer com os dados das Mínimas do preço para o cálculo do indicador;

- Buffer com os dados das Mínimas do preço para o cálculo do indicador; double aDataClose[] - buffer com os dados de fechamento para o cálculo do indicador;

- buffer com os dados de fechamento para o cálculo do indicador; double aTR[] - Buffer intermediário;

- Buffer intermediário; double aATR[] - Buffer com o indicador calculado.

int BarsRequired() - Retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo;

- Retorna o número mínimo de barras necessárias para o cálculo; string Name() - Retorna a linha com o nome do indicador.

Métodos adicionais:

Test_ATROnArray.mq5 é um indicador simples que mostra uma aplicação da classe CATROnArray. O arquivo IncATROnArray deve ser colocado na pasta MQL5\Include\IncOnArray do terminal (a pasta IncOnArray deve ser criada).

Em vez de três buffers de diferentes fontes de dados transferidos para o método Solve (os parâmetros aDataHigh[], aDataLow[] e aDataClose[]) apenas um buffer pode ser transferido, ou seja, o indicador pode ser calculado de acordo com os dados de qualquer outro indicador.

A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray.mqh é necessária para seu funcionamento. Ela pode ser encontrada aqui.

Average True Range Indicador Técnico (ATR) que mostra a volatilidade do mercado. Ela foi introduzida por Welles Wilder em seu livro "New concepts in technical trading systems". Desde então, este indicador tem sido usado como um componente de numerosos outros indicadores e sistemas de negociação.