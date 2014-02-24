加入我们粉丝页
类CATROnArray用来计算指标数据的(Average True Range)值。
使用:
Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit()中被调用:
- int aPeriod - 指标周期
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法
Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnCalculate() 中被调用:
- const int aRatesTotal rates_total变量来自OnCalculate()方法的参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated变量来自OnCalculate()方法的参数;
- double aDataHigh[] - 存放high值的缓存，提供给指标进行计算;
- double aDataLow[] - 存放low值的缓存，提供给指标进行计算;
- double aDataClose[] - 存放close值的缓存，提供给指标进行计算;
- double aTR[] - 中间值缓存;
- double aATR[] - 指标计算结果缓存.
- int BarsRequired() - 返回计算需要的bar的最小数目;
- string Name() - 返回指标名.
Test_ATROnArray.mq5 是一个使用了类CATROnArray的简单指标。 IncATROnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。
有时候不是传送3个不同的数据源(aDataHigh[], aDataLow[] 以及 aDataClose[] 参数)给Solve方法，而只传一个数据缓存。 比如, 指标可以根据其他指标的数据进行计算。
IncMAOnArray.mqh中的类CMAOnArray需要用到并完成适合的工作，它可以在这里找到。
Average True Range 技术指标(ATR)用来显示市场的波动率的指标。 它在Welles Wilder的书 "New concepts in technical trading systems"中被介绍到。 自从那以后该指标已经作为其他很多指标以及交易系统的一部分而被使用。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/624
