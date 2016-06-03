CATROnArrayは指標バッファでのATR（Average True Range）値の計算のために設計されています。



使用法：



Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()指標関数で呼び出されます。

int aPeriod - 指標期間

- 指標期間 ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑化手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()指標関数で呼び出されます。

const int aRatesTotal - OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数

- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数 const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数

- OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数 double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ

- 指標計算に使われる高値のデータバッファ double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ

- 指標計算に使われる安値のデータバッファ double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ

- 指標計算に使われる終値のデータバッファ double aTR[] - 中間バッファ

- 中間バッファ double aATR[] - 計算された指標のバッファ

int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します

- 計算に必要なバーの最小数を返します string Name() -指標名の文字列を返します

追加メソッド：

Test_ATROnArray.mq5はCATROnArray クラスを使用する指標の例です。IncATROnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Solveメソッドに転送された三つの異なるソースデータバッファ（aDataHigh[]、aDataLow[]とaDataClose[]パラメータ）の代わりに一つだけのバッファを転送することができます。すなわち、指標は他の指標のデータに基づいて計算することができます。

IncMAOnArray.mqhのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Average True Rangeテクニカル指標（ATR）は市場のボラティリティを示す指標です。それはウェルズワイルダー著作の 「New concepts in technical trading systems（技術的なトレーディングシステムの新コンセプト）」で紹介されました。この指標はそれ以来、多数の他指標と取引システムの構成要素として使用されています。



