ポケットに対して
ライブラリ

IncATROnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) ビュー
incatronarray.mqh (2.79 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_atronarray.mq5 (2.88 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
CATROnArrayは指標バッファでのATR（Average True Range）値の計算のために設計されています。

使用法：

Init()メソッドは次のパラメータを使ってOnInit()指標関数で呼び出されます。

  • int aPeriod - 指標期間
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑化手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()指標関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
  • double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
  • double aDataClose[] - 指標計算に使われる終値のデータバッファ
  • double aTR[] - 中間バッファ
  • double aATR[] - 計算された指標のバッファ
 追加メソッド： 
  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() -指標名の文字列を返します

Test_ATROnArray.mq5はCATROnArray クラスを使用する指標の例です。IncATROnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Solveメソッドに転送された三つの異なるソースデータバッファ（aDataHigh[]、aDataLow[]とaDataClose[]パラメータ）の代わりに一つだけのバッファを転送することができます。すなわち、指標は他の指標のデータに基づいて計算することができます。

IncMAOnArray.mqhのCMAOnArrayクラスは適切な作動に必要です。ここです。

Average True Rangeテクニカル指標（ATR）は市場のボラティリティを示す指標です。それはウェルズワイルダー著作の 「New concepts in technical trading systems（技術的なトレーディングシステムの新コンセプト）」で紹介されました。この指標はそれ以来、多数の他指標と取引システムの構成要素として使用されています。

CATROnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/624

