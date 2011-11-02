CodeBaseРазделы
в карман
IncATROnArray - библиотека для MetaTrader 5

Класс CATROnArray предназначен для расчета значений индикатора ATR (Average True Range) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

  • int aPeriod - период индикатора.
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
  • double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
  • double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
  • double aTR[] - промежуточный буфер;
  • double aATR[] - буфер с рассчитанным индикатором.
Дополнительные методы:
  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров, необходимое для расчета;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_ATROnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CATROnArray. Файл IncATROnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Вместо трех разных буферов с исходными данными, передаваемыми в метод Solve (параметры aDataHigh[], aDataLow[], aDataClose[]) можно передавать один буфер, т.е. индикатор можно рассчитать по данным любого другого индикатора.

Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray.mqh, находится здесь.

Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге "Новые концепции технических торговых систем" и с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем.

Пример использования класса CATROnArray

