Líneas de Matemáticas de Murrey (soporte y resistencia) - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Voronkov
4186
(41)
Autor real:

Este indicador está basado en el algoritmo propuesto por Vladislav Goshkov (VG) 4vg@mail.ru

El indicador dibuja las Líneas de Matemáticas de Murrey para toda la historia disponible, no se utiliza ningún objeto.

Dado que, según Gann, los precios se mueven de 1/8 en 1/8, esos octavos actúan como puntos de soporte y resistencia del precio. Dada esta característica de 1/8 en la acción del precio, Murrey asigna propiedades para cada una de las MML (Murrey Math Lines) según el octavo dado. Estas propiedades se listan aquí por comodidad.

  • Líneas 8/8 y 0/8 (Resistencia Final). Estas líneas son las más difíciles de penetrar en subidas, y dan el mayor soporte en bajadas. (Los precios nunca pueden pasar esas líneas).
  • Línea 7/8 (Débil, Parada y Retroceso). Esta línea es débil. Si los precios suben demasiado y muy rápido, y si se estancan en esta línea van a retroceder bajando rápidamente. Si los precios no se estancan en esta línea, subirán hasta la línea 8/8.
  • Líneas 6/8 y 2/8 (Pivote, Retroceso). Estas dos líneas sólo son superadas por la línea 4/8 en su capacidad para forzar a los precios a retroceder. Esto es cierto si los precios se mueven hacia arriba o hacia abajo.
  • Línea 5/8 (Máximo del Rango de Cotización). Los precios de todos los instrumentos pasarán el 40% del tiempo moviéndose entre las líneas 5/8 y 3/8. Si los precios se mueven por encima de la línea 5/8 y se mantienen por encima de ella durante 10 a 12 días, se dice que el instrumento que se está vendiendo en premium lo que nos quiere decir que los precios tenderán a mantenerse por encima de esta línea en la "zona premium ". Sin embargo, si los precios caen por debajo de la línea 5/8 entonces tenderán a caer aún más en busca de soporte en un nivel inferior.
  • Línea 4/8 (Principal Soporte/Resistencia). Esta línea ofrece la mayor cantidad de soporte y resistencia. Esta línea tiene el mayor soporte cuando los precios están por encima de ella y la mayor resistencia cuando los precios están por debajo. Este nivel de precios es el mejor nivel para vender y comprar en contra.
  • Línea 3/8 (Mínimo del Rango de Cotización). Si los precios están por debajo de esta línea y se mueven hacia arriba, esta línea es difícil de penetrar. Si los precios penetran por encima de esta línea y se mantienen por encima durante 10 a 12 días, entonces los precios se mantendrán por encima de esta línea y pasarán el 40% del tiempo en movimiento entre esta línea y la línea 5/8.
  • Línea 1/8 (Débil, Parada y Retroceso). Esta línea es débil. Si los precios bajan demasiado y muy rápido, y si se estancan en esta línea van a retroceder subiendo rápidamente. Si los precios no se estancan en esta línea se moverán hacia abajo hacia la línea 0/8.

Si ha encontrado algún error, por favor háganoslo saber en el Foro.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/101

