Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Líneas de Matemáticas de Murrey (soporte y resistencia) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 4186
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Este indicador está basado en el algoritmo propuesto por Vladislav Goshkov (VG) 4vg@mail.ru
El indicador dibuja las Líneas de Matemáticas de Murrey para toda la historia disponible, no se utiliza ningún objeto.
Dado que, según Gann, los precios se mueven de 1/8 en 1/8, esos octavos actúan como puntos de soporte y resistencia del precio. Dada esta característica de 1/8 en la acción del precio, Murrey asigna propiedades para cada una de las MML (Murrey Math Lines) según el octavo dado. Estas propiedades se listan aquí por comodidad.
- Líneas 8/8 y 0/8 (Resistencia Final). Estas líneas son las más difíciles de penetrar en subidas, y dan el mayor soporte en bajadas. (Los precios nunca pueden pasar esas líneas).
- Línea 7/8 (Débil, Parada y Retroceso). Esta línea es débil. Si los precios suben demasiado y muy rápido, y si se estancan en esta línea van a retroceder bajando rápidamente. Si los precios no se estancan en esta línea, subirán hasta la línea 8/8.
- Líneas 6/8 y 2/8 (Pivote, Retroceso). Estas dos líneas sólo son superadas por la línea 4/8 en su capacidad para forzar a los precios a retroceder. Esto es cierto si los precios se mueven hacia arriba o hacia abajo.
- Línea 5/8 (Máximo del Rango de Cotización). Los precios de todos los instrumentos pasarán el 40% del tiempo moviéndose entre las líneas 5/8 y 3/8. Si los precios se mueven por encima de la línea 5/8 y se mantienen por encima de ella durante 10 a 12 días, se dice que el instrumento que se está vendiendo en premium lo que nos quiere decir que los precios tenderán a mantenerse por encima de esta línea en la "zona premium ". Sin embargo, si los precios caen por debajo de la línea 5/8 entonces tenderán a caer aún más en busca de soporte en un nivel inferior.
- Línea 4/8 (Principal Soporte/Resistencia). Esta línea ofrece la mayor cantidad de soporte y resistencia. Esta línea tiene el mayor soporte cuando los precios están por encima de ella y la mayor resistencia cuando los precios están por debajo. Este nivel de precios es el mejor nivel para vender y comprar en contra.
- Línea 3/8 (Mínimo del Rango de Cotización). Si los precios están por debajo de esta línea y se mueven hacia arriba, esta línea es difícil de penetrar. Si los precios penetran por encima de esta línea y se mantienen por encima durante 10 a 12 días, entonces los precios se mantendrán por encima de esta línea y pasarán el 40% del tiempo en movimiento entre esta línea y la línea 5/8.
- Línea 1/8 (Débil, Parada y Retroceso). Esta línea es débil. Si los precios bajan demasiado y muy rápido, y si se estancan en esta línea van a retroceder subiendo rápidamente. Si los precios no se estancan en esta línea se moverán hacia abajo hacia la línea 0/8.
\
Si ha encontrado algún error, por favor háganoslo saber en el Foro.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/101
El indicador dibuja los niveles Pivote para toda la historia disponible. Hay 5 variantes de niveles Pivote soportados: Classic, Fibonacci, Demark, Camarilla, Woodies. Hay 3 períodos de cálculo: diario, semanal y mensual. Para los niveles de pivote diarios es posible especificar el desplazamiento de hora GMT.Asesor Experto Simple MA
Algo para los que quieran probar el nuevo Probador de Estrategias y no tienen ningún EA.
El indicador ZeroLag MACD muestra el histograma coloreado en la barra anterior.XmlParser
Un analizador XML, basado en la biblioteca msxml.