iSimpleClock_v2

该指标是iSimpleClock的第二个版本。 现在时钟是通过“Lable”图形对象(OBJ_LABEL)显示。可以改变显示的颜色、字体大小以及位置。默认显示位置在右下角。
IncGUI_v4.mqh库需要用到. 可以在 https://www.mql5.com/zh/code/542下载到。
库文件必须放在终端的数据文件夹的MQL5\Include目录. 终端数据文件夹可通过以下方式找到： 在主菜单的"文件"菜单下选择 "打开数据文件夹"或者在"日志"面板里右击后的背景菜单里选择“打开”，弹出的当前文件夹的上一级文件夹就是要找的文件夹。
参数:
- FontSize - 字体大小;
- FontColor - 颜色;
- Corner - 位置;
- PosX - 水平位置偏移量;
- PosY - 垂直位置偏移量
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/602
