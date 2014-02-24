代码库部分
iSimpleClock_v2 - MetaTrader 5脚本

Dmitry Fedoseev
该指标是iSimpleClock的第二个版本。 现在时钟是通过“Lable”图形对象(OBJ_LABEL)显示。可以改变显示的颜色、字体大小以及位置。默认显示位置在右下角。

iSimpleClock_v2

IncGUI_v4.mqh库需要用到. 可以在 https://www.mql5.com/zh/code/542下载到。

库文件必须放在终端的数据文件夹的MQL5\Include目录. 终端数据文件夹可通过以下方式找到： 在主菜单的"文件"菜单下选择 "打开数据文件夹"或者在"日志"面板里右击后的背景菜单里选择“打开”，弹出的当前文件夹的上一级文件夹就是要找的文件夹。

参数:

  • FontSize - 字体大小;
  • FontColor - 颜色;
  • Corner - 位置;
  • PosX - 水平位置偏移量;
  • PosY - 垂直位置偏移量

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/602

