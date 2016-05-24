無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iSimpleClock_v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
iSimpleClockのバージョン２。時計は「ラベル」グラフィックオブジェクト（OBJ_LABEL）を介して表示されます。ラベルの色と位置およびフォントサイズは変更することができます。ラベルのデフォルト位置は右下の隅です。
インディケータの動作にはIncGUI_v4.mqhライブラリが必要です。これはhttps://www.mql5.com/en/code/542でも見つかります。
ライブラリは端末データフォルダのMQL5\Includeディレクトリに配置する必要があります。端末データフォルダは次のように見つけることができます。メインメニューの「File」で「Open Data Folder」でを選択するか「Journal」タブのコンテキストメニューで「Open」を選択して表示されたウィンドウで一つ上のレベルに行きます。
パラメータ：
- FontSize - フォントサイズ
- FontColor - 色
- Corner - 位置の隅
- PosX - チャートマージンの横オフセット
- PosY - チャートマージンの縦オフセット
行列演算ライブラリy
このライブラリは、加算、減算、乗算、反転の単純な行列演算を提供します。VHF (Vertical Horizontal Filter)
Vertical Horizontal Filter (VHF) はトレンドがあるかもみ合い相場かを示します。