コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

iSimpleClock_v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
954
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
incgui_v4.mqh (504.16 KB) ビュー
isimpleclock_v2.mq5 (3.9 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

iSimpleClockのバージョン２。時計は「ラベル」グラフィックオブジェクト（OBJ_LABEL）を介して表示されます。ラベルの色と位置およびフォントサイズは変更することができます。ラベルのデフォルト位置は右下の隅です。

iSimpleClock_v2

インディケータの動作にはIncGUI_v4.mqhライブラリが必要です。これはhttps://www.mql5.com/en/code/542でも見つかります。

ライブラリは端末データフォルダのMQL5\Includeディレクトリに配置する必要があります。端末データフォルダは次のように見つけることができます。メインメニューの「File」で「Open Data Folder」でを選択するか「Journal」タブのコンテキストメニューで「Open」を選択して表示されたウィンドウで一つ上のレベルに行きます。

パラメータ

  • FontSize - フォントサイズ
  • FontColor - 色
  • Corner - 位置の隅
  • PosX - チャートマージンの横オフセット
  • PosY - チャートマージンの縦オフセット

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/602

行列演算ライブラリy 行列演算ライブラリy

このライブラリは、加算、減算、乗算、反転の単純な行列演算を提供します。

VHF (Vertical Horizontal Filter) VHF (Vertical Horizontal Filter)

Vertical Horizontal Filter (VHF) はトレンドがあるかもみ合い相場かを示します。

AFIRMA AFIRMA

このМАの組み合わせは、デジタルフィルタと回帰移動平均に基づいています。

METRO METRO

このオシレータは、RSI（Relative Strength Index、相対力指数）テクニカル指標を考慮し、その値を表示します。