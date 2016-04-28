CodeBaseKategorien
Indikatoren

iSimpleClock_v2 - Indikator für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
1354
(19)
\MQL5\Include\
incgui_v4.mqh (504.16 KB) ansehen
isimpleclock_v2.mq5 (3.9 KB) ansehen
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die zweite Version der iSimpleClock. Jetzt werden die Zeiten als grafisches "label" Objekt (OBJ_LABEL) angezeigt. Man kann die Farbe, Schriftart, Größe und Platzierung ändern. Die Anzeige wird standardmäßig im unteren rechten Eck platziert.

iSimpleClock_v2

Die Bibliothek IncGUI_v4.mqh ist erforderlich für diesen Indikator. Sie befindet sich hier: https://www.mql5.com/en/code/542.

Die Bibliothek muss sich im MQL5\Include Verzeichnis des Terminals-Dateiordners befinden. Der Dateiordner des Terminals finden Sie auf dem folgenden Weg: wählen Sie "Dateiordner öffnen" in der "Datei"-Sektion des Hauptmenüs oder wählen Sie "Öffnen" im "Journal"-Tab des Kontextmenüs und gehen Sie eine Ebene nach oben im erschienenen Fenster.

Parameters:

  • FontSize - Schriftgöße;
  • FontColor - Farbe;
  • Corner - Ecke;
  • PosX - horizontaler Abstand zur Chartgrenze;
  • PosY - vertikaler Abstand zur Chartgrenze.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/602

