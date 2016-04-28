iSimpleClock_v2

Die zweite Version der iSimpleClock. Jetzt werden die Zeiten als grafisches "label" Objekt (OBJ_LABEL) angezeigt. Man kann die Farbe, Schriftart, Größe und Platzierung ändern. Die Anzeige wird standardmäßig im unteren rechten Eck platziert.

Die Bibliothek IncGUI_v4.mqh ist erforderlich für diesen Indikator. Sie befindet sich hier: https://www.mql5.com/en/code/542.



Die Bibliothek muss sich im MQL5\Include Verzeichnis des Terminals-Dateiordners befinden. Der Dateiordner des Terminals finden Sie auf dem folgenden Weg: wählen Sie "Dateiordner öffnen" in der "Datei"-Sektion des Hauptmenüs oder wählen Sie "Öffnen" im "Journal"-Tab des Kontextmenüs und gehen Sie eine Ebene nach oben im erschienenen Fenster.

Parameters:

