iSimpleClock_v2 - Indikator für den MetaTrader 5
Die zweite Version der iSimpleClock. Jetzt werden die Zeiten als grafisches "label" Objekt (OBJ_LABEL) angezeigt. Man kann die Farbe, Schriftart, Größe und Platzierung ändern. Die Anzeige wird standardmäßig im unteren rechten Eck platziert.
Die Bibliothek IncGUI_v4.mqh ist erforderlich für diesen Indikator. Sie befindet sich hier: https://www.mql5.com/en/code/542.
Die Bibliothek muss sich im MQL5\Include Verzeichnis des Terminals-Dateiordners befinden. Der Dateiordner des Terminals finden Sie auf dem folgenden Weg: wählen Sie "Dateiordner öffnen" in der "Datei"-Sektion des Hauptmenüs oder wählen Sie "Öffnen" im "Journal"-Tab des Kontextmenüs und gehen Sie eine Ebene nach oben im erschienenen Fenster.
Parameters:
- FontSize - Schriftgöße;
- FontColor - Farbe;
- Corner - Ecke;
- PosX - horizontaler Abstand zur Chartgrenze;
- PosY - vertikaler Abstand zur Chartgrenze.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/602
