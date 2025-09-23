CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

iSimpleClock_v2 - indicatore per MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
40
Valutazioni:
(19)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
incgui_v4.mqh (505.98 KB) visualizza
isimpleclock_v2.mq5 (3.9 KB) visualizza
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
La seconda variante di iSimpleClock. Ora la visualizzazione avviene tramite l'oggetto grafico "iscrizione"(OBJ_LABEL). È possibile modificare il colore della scritta, la dimensione del carattere e la posizione della scritta. Per impostazione predefinita, la scritta si trova nell'angolo in basso a destra.

iSimpleClock_v2

L'indicatore richiede la libreria IncGUI_v4.mqh, reperibile anche in https://www.mql5.com/it/code/542.

La libreria deve essere collocata nella cartella MQL5\Include della cartella dei dati del terminale. La cartella dei dati del terminale può essere trovata come segue: nella sezione "File" del menu principale selezionare "Apri catalogo dati" o nel menu contestuale della scheda "Journal " selezionare il comando "Apri" e salire di un livello rispetto alla cartella aperta.

Parametri:

  • FontSize - dimensione del carattere;
  • FontColor - colore;
  • Angolo - angolo di posizione;
  • PosX - rientro orizzontale dal bordo del grafico;
  • PosY - rientro verticale dal bordo del grafico.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/602

LinearRegSlope_V1 LinearRegSlope_V1

Oscillatore non normalizzato con algoritmo di regressione lineare.

Neurotest Neurotest

è un testo per la rete neutrale che vorrebbe conoscere la vostra opinione.

Filtro ellittico ottimale modificato Filtro ellittico ottimale modificato

Filtro ellittico modificato tratto dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers.

TSI-Oscillatore TSI-Oscillatore

Un tipico oscillatore normalizzato con una linea di segnale.