Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
iSimpleClock_v2 - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 40
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
L'indicatore richiede la libreria IncGUI_v4.mqh, reperibile anche in https://www.mql5.com/it/code/542.
La libreria deve essere collocata nella cartella MQL5\Include della cartella dei dati del terminale. La cartella dei dati del terminale può essere trovata come segue: nella sezione "File" del menu principale selezionare "Apri catalogo dati" o nel menu contestuale della scheda "Journal " selezionare il comando "Apri" e salire di un livello rispetto alla cartella aperta.
Parametri:
- FontSize - dimensione del carattere;
- FontColor - colore;
- Angolo - angolo di posizione;
- PosX - rientro orizzontale dal bordo del grafico;
- PosY - rientro verticale dal bordo del grafico.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/602
Oscillatore non normalizzato con algoritmo di regressione lineare.Neurotest
è un testo per la rete neutrale che vorrebbe conoscere la vostra opinione.
Filtro ellittico modificato tratto dal libro "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" di John Ehlers.TSI-Oscillatore
Un tipico oscillatore normalizzato con una linea di segnale.