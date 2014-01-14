Pon "Me gusta" y sigue las noticias
iSimpleClock - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1997
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador muestra un reloj sencillo en forma de comentario.
- 1 - Hora actual.
- 2 - Tiempo transcurrido desde que la barra se abre.
- 3 - Tiempo que falta para que la barra se cierre.
Este indicador no funciona en los marcos temporales W1 y MN1.
