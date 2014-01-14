CodeBaseSecciones
Indicadores

iSimpleClock - indicador para MetaTrader 5

Este indicador muestra un reloj sencillo en forma de comentario.

Indicador iSimpleClock

  • 1 - Hora actual.
  • 2 - Tiempo transcurrido desde que la barra se abre.
  • 3 - Tiempo que falta para que la barra se cierre.

Este indicador no funciona en los marcos temporales W1 y MN1.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/590

