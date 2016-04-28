CodeBaseKategorien
Indikatoren

VHF (Vertical Horizontal Filter) - Indikator für den MetaTrader 5

German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1289
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
vhf.mq5 (6.17 KB)
Wirklicher Autor:

LeMan

Vertikal-Horizontal-Filter (VHF) zeigt, ob ein Trend oder eine Seitwärtsbewegung existiert.

VHF wurde erstmals beschrieben von Adam White, 1991.

Es gibt drei Arten den VHF zu interpretieren:

  1. VHF-Werte können die Preisrichtung feststellen. Je höher der VHF, desto stabiler ist Trend.
  2. VHF-Bewegung Richtung kann die Existenz eines Trend oder einer Seitwärtsbewegung erkennen. Steigt der VHF, zeigt das das Vorhandensein eines Trends, fällt er ist das eine mögliche Seitwärtsbewegung.
  3. Es kann auch für eine entgegengesetzte Interpretation verwendet werden. Wenn der VHF hoch ist - ist eine Stagnation wahrscheinlich, ist sie niedrig - kommt bald ein neuer Trend.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.09.2009.

VHF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/600

