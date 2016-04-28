und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VHF (Vertical Horizontal Filter) - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1289
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
LeMan
Vertikal-Horizontal-Filter (VHF) zeigt, ob ein Trend oder eine Seitwärtsbewegung existiert.
VHF wurde erstmals beschrieben von Adam White, 1991.
Es gibt drei Arten den VHF zu interpretieren:
- VHF-Werte können die Preisrichtung feststellen. Je höher der VHF, desto stabiler ist Trend.
- VHF-Bewegung Richtung kann die Existenz eines Trend oder einer Seitwärtsbewegung erkennen. Steigt der VHF, zeigt das das Vorhandensein eines Trends, fällt er ist das eine mögliche Seitwärtsbewegung.
- Es kann auch für eine entgegengesetzte Interpretation verwendet werden. Wenn der VHF hoch ist - ist eine Stagnation wahrscheinlich, ist sie niedrig - kommt bald ein neuer Trend.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.09.2009.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/600
