Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VHF (Filtro Vertical Horizontal) - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2961
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
LeMan
Mostra Filtro Vertical Horizontal (VHF), se existe um tendência ou lateralidade.
VHF foi descrito pela primeira vez por Adam White em 1991.
Existem três interpretações do VHF:
- Valores VHF podem ser usados para mensurar a direção dos preços. Quanto maior é VHF, mais estável é uma tendência.
- A direção do movimento do VHF permite determinar se existe uma tendência ou uma lateralidade. Crescimento VHF significa a presença de uma tendência; o decrescimento VHF indica possível lateralidade.
- Ele pode também ser utilizado como o indicador de opinião contrária. Se os valores de VHF são altos - a probabilidade de uma futura lateralidade do mercado é alta, se eles são baixos - uma nova tendência está próxima.
Este indicador foi implementado pela primeira em MetaTrader 4 e publicado na Base de Código em 08.09.2009.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/600
Média móvel universal que exibe os valores de um período de tempo maior.Murrey Math FixPeriod
Linhas Murrey com cálculos de todas as barras e a possibilidade de escolher um período de tempo para o cálculo das linhas.
Oscilador típico normalizado variando na faixa de -100 a +100 e com uma linha de sinal.AFIRMA
Este indicador está baseado na combinação de uma МА com filto digital e média móvel regressiva.