Autor real:

LeMan

Mostra Filtro Vertical Horizontal (VHF), se existe um tendência ou lateralidade.



VHF foi descrito pela primeira vez por Adam White em 1991.

Existem três interpretações do VHF:

Valores VHF podem ser usados para mensurar a direção dos preços. Quanto maior é VHF, mais estável é uma tendência. A direção do movimento do VHF permite determinar se existe uma tendência ou uma lateralidade. Crescimento VHF significa a presença de uma tendência; o decrescimento VHF indica possível lateralidade. Ele pode também ser utilizado como o indicador de opinião contrária. Se os valores de VHF são altos - a probabilidade de uma futura lateralidade do mercado é alta, se eles são baixos - uma nova tendência está próxima.



Este indicador foi implementado pela primeira em MetaTrader 4 e publicado na Base de Código em 08.09.2009.