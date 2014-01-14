CodeBaseSeções
VHF (Filtro Vertical Horizontal) - indicador para MetaTrader 5

LeMan
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2961
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor real:

LeMan

Mostra Filtro Vertical Horizontal (VHF), se existe um tendência ou lateralidade.

VHF foi descrito pela primeira vez por Adam White em 1991.

Existem três interpretações do VHF:

  1. Valores VHF podem ser usados para mensurar a direção dos preços. Quanto maior é VHF, mais estável é uma tendência.
  2. A direção do movimento do VHF permite determinar se existe uma tendência ou uma lateralidade. Crescimento VHF significa a presença de uma tendência; o decrescimento VHF indica possível lateralidade.
  3. Ele pode também ser utilizado como o indicador de opinião contrária. Se os valores de VHF são altos - a probabilidade de uma futura lateralidade do mercado é alta, se eles são baixos - uma nova tendência está próxima.

Este indicador foi implementado pela primeira em MetaTrader 4 e publicado na Base de Código em 08.09.2009.

VHF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/600

