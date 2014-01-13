请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
VHF (垂直水平滤波器) - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2423
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
LeMan
垂直水平滤波器 (VHF) 示意, 是否为趋势或横盘。
VHF 首次由 Adam White 在 1991 描述。
这里有三种 VHF 的解释方式:
- VHF 值可以用来测量价格方向。更高的 VHF, 表明趋势更稳定。
- VHF 走势方向可用来判断, 是否为趋势或横盘。VHF 增长意味着存在趋势; VHF 下降说明可能是横盘。
- 它可用来作为反向建议指标。如果 VHF 值很高 - 则未来横盘的概率很高; 如果它们很低 - 一个新的趋势临近了。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 08.09.2009。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/600
WPRSI 信号
本指标在图表中用彩色箭头给出交易信号信号基于 WPR (Williams 百分比范围) 和 RSI (相对强度指数) 技术指标。Laguerre 过滤器
本指标在图表上绘制两条均线， 其出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。