本指标在图表中用彩色箭头给出交易信号信号基于 WPR (Williams 百分比范围) 和 RSI (相对强度指数) 技术指标。

本指标在图表上绘制两条均线， 其出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。