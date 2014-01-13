代码库部分
VHF (垂直水平滤波器) - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
2423
(16)
实际作者:

LeMan

垂直水平滤波器 (VHF) 示意, 是否为趋势或横盘。

VHF 首次由 Adam White 在 1991 描述。

这里有三种 VHF 的解释方式:

  1. VHF 值可以用来测量价格方向。更高的 VHF, 表明趋势更稳定。
  2. VHF 走势方向可用来判断, 是否为趋势或横盘。VHF 增长意味着存在趋势; VHF 下降说明可能是横盘。
  3. 它可用来作为反向建议指标。如果 VHF 值很高 - 则未来横盘的概率很高; 如果它们很低 - 一个新的趋势临近了。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 08.09.2009。

VHF

WPRSI 信号 WPRSI 信号

本指标在图表中用彩色箭头给出交易信号信号基于 WPR (Williams 百分比范围) 和 RSI (相对强度指数) 技术指标。

Laguerre 过滤器 Laguerre 过滤器

本指标在图表上绘制两条均线， 其出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。

AFIRMA AFIRMA

MA 组合，基于数字滤波器和均线回归。

METRO METRO

本振荡器显示关注的 RSI (相对强度指数) 技术指标的数值。