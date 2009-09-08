Watch how to download trading robots for free
VHF (Vertical Horizontal Filter) - indicator for MetaTrader 4
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
Вертикальный горизонтальный фильтр (VHF) показывает, в какой фазе находится рынок: в фазе направленного движения или застоя.
VHF впервые описал Адам Уайт в 1991 году.
Существует три способа интерпретации VHF:
- Можно использовать сами значения VHF для определения степени направленности цен. Чем выше VHF, тем устойчивее тенденция.
- Направление движения VHF позволяет определить, развивается ли фаза направленного движения или застоя.Рост VHF означает развитие тенденции; падение VHF указывает на возможное вступление рынка в фазу застоя.
- Можно использовать как индикатор противоположного мнения. Если значения VHF высоки - ждите вступление рынка в период застоя; если низки - ждите начала тенденции.
