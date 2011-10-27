Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
VHF (Vertical Horizontal Filter) - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 5891
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
LeMan
Вертикальный горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF) показывает, в какой фазе находится рынок: в фазе направленного движения или застоя.
VHF впервые описал Адам Уайт в 1991 году.
Существует три способа интерпретации VHF:
- Можно использовать сами значения VHF для определения степени направленности цен. Чем выше VHF, тем устойчивее тенденция.
- Направление движения VHF позволяет определить, развивается ли фаза направленного движения или застоя. Рост VHF означает развитие тенденции; падение VHF указывает на возможное вступление рынка в фазу застоя.
- Можно использовать как индикатор противоположного мнения. Если значения VHF высоки - ждите вступление рынка в период застоя; если низки - ждите начала тенденции.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 08.09.2009.
Комбинация МА на основе цифрового фильтра и регрессивной скользящей средней.METRO
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора RSI (Relative Strength Index).
Универсальная скользящая средняя, отображающая свои значения с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.Murrey Math FixPeriod
Уровни Мюррея с расчетом на всех барах и возможностью выбора таймфрейма для расчета уровней.