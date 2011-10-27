CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VHF (Vertical Horizontal Filter) - индикатор для MetaTrader 5

LeMan | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5891
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

LeMan

Вертикальный горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF) показывает, в какой фазе находится рынок: в фазе направленного движения или застоя.

VHF впервые описал Адам Уайт в 1991 году.

Существует три способа интерпретации VHF:

  1. Можно использовать сами значения VHF для определения степени направленности цен. Чем выше VHF, тем устойчивее тенденция.
  2. Направление движения VHF позволяет определить, развивается ли фаза направленного движения или застоя. Рост VHF означает развитие тенденции; падение VHF указывает на возможное вступление рынка в фазу застоя.
  3. Можно использовать как индикатор противоположного мнения. Если значения VHF высоки - ждите вступление рынка в период застоя; если низки - ждите начала тенденции.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 08.09.2009.

Индикатор VHF

AFIRMA AFIRMA

Комбинация МА на основе цифрового фильтра и регрессивной скользящей средней.

METRO METRO

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора RSI (Relative Strength Index).

X2MA HTF X2MA HTF

Универсальная скользящая средняя, отображающая свои значения с более крупного таймфрейма на более мелком таймфрейме.

Murrey Math FixPeriod Murrey Math FixPeriod

Уровни Мюррея с расчетом на всех барах и возможностью выбора таймфрейма для расчета уровней.