Реальный автор:

LeMan

Вертикальный горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF) показывает, в какой фазе находится рынок: в фазе направленного движения или застоя.



VHF впервые описал Адам Уайт в 1991 году.

Существует три способа интерпретации VHF:

Можно использовать сами значения VHF для определения степени направленности цен. Чем выше VHF, тем устойчивее тенденция. Направление движения VHF позволяет определить, развивается ли фаза направленного движения или застоя. Рост VHF означает развитие тенденции; падение VHF указывает на возможное вступление рынка в фазу застоя. Можно использовать как индикатор противоположного мнения. Если значения VHF высоки - ждите вступление рынка в период застоя; если низки - ждите начала тенденции.



Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 08.09.2009.