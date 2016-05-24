無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VHF (Vertical Horizontal Filter) - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
1211
実際の著者：
LeMan
Vertical Horizontal Filter (VHF) はトレンドがあるかもみ合い相場かを示します。
VHF は1991年に初めてアダムホワイトによって説明されました。
VHFを解釈する方法は3つあります。
- VHF値は価格の方向を測定することができます。トレンドの安定性はVHFが高いほど高いです。
- VHFの移動方向はトレンドの存在やもみ合い相場を決定することができます。VHFの成長はトレンドの存在を意味し、 VHFの落下はもみ合い相場の可能性を示します。
- それはまた、反対意見の指標として用いることができます。VHF値が高い場合は将来的なもみ合い相場の確率が高くなり、低い場合は 新しいトレンドは近いです。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年9月8日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/600
