Mikahekin ist eher ein vollständiger, analytischer Block statt eines Indikators. Die Farbe der Balken zeigt eine Trend-Richtung und Ihre Höhe zeigt die Trendstärke. Blau und magenta Punkte zeigen die Trailing Stopps für long- und short-Positionen.

Der Fisher RVI ist ein Oszillator, der die Werte des RVI (Relative Vigor Index) mittels der "Inversen Fisher Transformation" modifiziert.