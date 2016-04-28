CodeBaseKategorien
StepMA_NRTR - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1472
(18)
igorad

StepMA ist ähnlich dem "Nick Rypock Trailing Reverse" (NRTR) Indikator.

Handelsstrategie:

  • Es ist an der Zeit zu kaufen, wenn die Indikator-Linie seine Position verändert und der grüne Punkt erscheint. Wir sollten unsere long-Positionen behalten, so lange die Linie violett ist.
  • Es ist an der Zeit zu verkaufen, wenn der rote Punkt erscheint. Wir sollten unsere short-Positionen behalten, solaange die Linie ist gelb.

Mikahekin Mikahekin

Mikahekin ist eher ein vollständiger, analytischer Block statt eines Indikators. Die Farbe der Balken zeigt eine Trend-Richtung und Ihre Höhe zeigt die Trendstärke. Blau und magenta Punkte zeigen die Trailing Stopps für long- und short-Positionen.

Fisher RVI Fisher RVI

Der Fisher RVI ist ein Oszillator, der die Werte des RVI (Relative Vigor Index) mittels der "Inversen Fisher Transformation" modifiziert.

StepMA_Line StepMA_Line

StepMA ist ähnlich einem gleitender Durchschnitt.

Cycle Period Cycle Period

Dieser Indikator ist speziell für die Messung der Periodizität der Preise von finanziellen Vermögenswerten. Cycle Period erlaubt eine adaptive Version des Oszillators zu erstellen.