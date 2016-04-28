und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StepMA_NRTR - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1472
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
igorad
StepMA ist ähnlich dem "Nick Rypock Trailing Reverse" (NRTR) Indikator.
Handelsstrategie:
- Es ist an der Zeit zu kaufen, wenn die Indikator-Linie seine Position verändert und der grüne Punkt erscheint. Wir sollten unsere long-Positionen behalten, so lange die Linie violett ist.
- Es ist an der Zeit zu verkaufen, wenn der rote Punkt erscheint. Wir sollten unsere short-Positionen behalten, solaange die Linie ist gelb.
