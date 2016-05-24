Mikahekinはただのインディケータのみではなく完全な分析ブロックです。バーの色はトレンドの方向を示しており、その高さはトレンドのパワーを示しています。青とマゼンタの点はそれぞれロングとショートのポジションのためのトレーリングストップのレベルを示します。

フィッシャーRVI は逆フィッシャー変換を使ってRVI（Relative Vigor Index、相対的活力指数）カスタムインディケータ値を変更するオシレータです。