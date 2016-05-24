無料でロボットをダウンロードする方法を見る
StepMA_NRTR - MetaTrader 5のためのインディケータ
Nikolay Kositsin
1020
実際の著者：
igorad
Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) インディケータとして作成されたStepMA
トレーディング戦略
- インジケータラインがその位置を変えていて緑の点が表示されたら買い時です。ラインが紫である間は、ロングポジションを維持する必要があります。<
- 赤い点が表示されたら、売り時です。ラインが黄色である間はショートポジションを維持する必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/559
Mikahekin
Mikahekinはただのインディケータのみではなく完全な分析ブロックです。バーの色はトレンドの方向を示しており、その高さはトレンドのパワーを示しています。青とマゼンタの点はそれぞれロングとショートのポジションのためのトレーリングストップのレベルを示します。フィッシャーRVI
フィッシャーRVI は逆フィッシャー変換を使ってRVI（Relative Vigor Index、相対的活力指数）カスタムインディケータ値を変更するオシレータです。
StepMA_Line
StepMAは移動平均として実行されます。サイクル期間
このインディケータは、金融資産の価格変動周期を測定するために設計されています。サイクル期間はオシレータの適応バージョンを作成することができます。