ポケットに対して
インディケータ

StepMA_NRTR - MetaTrader 5のためのインディケータ

igorad | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1020
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

igorad

Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) インディケータとして作成されたStepMA

トレーディング戦略

  • インジケータラインがその位置を変えていて緑の点が表示されたら買い時です。ラインが紫である間は、ロングポジションを維持する必要があります。<
  • 赤い点が表示されたら、売り時です。ラインが黄色である間はショートポジションを維持する必要があります。

StepMA NRTR indicator

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/559

