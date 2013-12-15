简洁运动技术指标用于显示价格变化率与市场交易量之间的比率。



简洁运动由 Richard W. Arms, Jr. 开发，他也是流行指标 Arms 指数的作者。EMV 计算移动中点到交易量和价格 (Volume/ High - Low) 的比率。



基本公式如下所示:

EMV = Midpoint Move/ (Volume/ High-Low)



此处:

Midpoint Move = (今日最高价 + 今日最低价)/2 - (昨日最高价 + 昨日最低价)/2



作为一项规则, EMV 指标的数值会由平滑周期为 14 蜡烛条的均线做平滑处理。



EMV 增长表明价格缩量见顶，缩量很快会导致市场的价格变化。 EMV 递减表明价格缩量见底，缩量很快会导致价格变化。 EMV 的值几乎为零时，意即 "市场沉闷", 此时需要一个相当大的短期交易量来推动市场价格。

大的正值表明价格不断上涨，而交易量则维持低位。大的负值表明价格正在下降，而交易量则维持低位。

信号:

本指标当 EMV 上穿零线时发出买入信号。

本指标当 EMV 下穿零线时发出卖出信号。

本指标显示，价格走势范围较低，而交易量较"重"，走势会缺乏自由。



本指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。



