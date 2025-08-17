코드베이스섹션
지표

JFatlAcceleration - MetaTrader 5용 지표

JFatlAcceleration 지표는 현재 추세의 가속도를 측정하는 데 사용됩니다.

이 지표의 공식은 다음과 같습니다:

JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))

Where:

  • JMA - 적응 평균;
  • 모멘텀 - 모멘텀 기술 지표;
  • FATL - 디지털 필터;
  • Price[bar] - 막대 번호가 있는 막대에서 연구한 금융 자산의 현재 가격.

ColorJFatlAcceleration 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

ColorJFatl가속도 표시기

