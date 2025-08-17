거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
JFatlAcceleration 지표는 현재 추세의 가속도를 측정하는 데 사용됩니다.
이 지표의 공식은 다음과 같습니다:
JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))
Where:
ColorJFatlAcceleration 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
