Indikatoren

JFatlAcceleration - Indikator für den MetaTrader 5

Ansichten:
1064
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorjfatlacceleration.mq5 (9.45 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
JFatlAcceleration misst die aktuelle Beschleunigung eines Trends. Der Indikator rechnet sich wie folgt:

JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))

wobei:

  • JMA - adaptive Glättung;
  • Momentum - Momentum, techn. Indikator;
  • FATL - digitaler Filter;
  • Price[bar] - der aktuelle Preis des Symbols der Bar mit dem Index "bar".

ColorJFatlAcceleration uses SmoothAlgorithms.mqh library classes. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

ColorJFatlAcceleration

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/504

