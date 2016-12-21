JFatlAcceleration misst die aktuelle Beschleunigung eines Trends. Der Indikator rechnet sich wie folgt:

JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))

wobei:

JMA - adaptive Glättung;

Momentum - Momentum, techn. Indikator;

FATL - digitaler Filter;

Price[bar] - der aktuelle Preis des Symbols der Bar mit dem Index "bar".

ColorJFatlAcceleration uses SmoothAlgorithms.mqh library classes. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.



