Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
JFatlAcceleration - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1064
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
JFatlAcceleration misst die aktuelle Beschleunigung eines Trends. Der Indikator rechnet sich wie folgt:
JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))
wobei:
- JMA - adaptive Glättung;
- Momentum - Momentum, techn. Indikator;
- FATL - digitaler Filter;
- Price[bar] - der aktuelle Preis des Symbols der Bar mit dem Index "bar".
ColorJFatlAcceleration uses SmoothAlgorithms.mqh library classes. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/504
JFatlSpeed
Der Indikator zeigt die Trendumkehr mit kürzester Verzögerung.ExCandles2
ExCandles-v2 zeigt Kerzenkombinationen mit Pfeilen auf den Chart.