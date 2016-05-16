無料でロボットをダウンロードする方法を見る
JFatlAcceleration - MetaTrader 5のためのインディケータ
JFatlAccelerationは現在のトレンドの加速度を測ります。このインディケータは次のように計算されます。
JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))
ここで
ColorJFatlAccelerationはSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
