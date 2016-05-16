コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

JFatlAcceleration - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
JFatlAccelerationは現在のトレンドの加速度を測ります。このインディケータは次のように計算されます。

JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))

ここで

  • JMA - 適応平滑化
  • Momentum - モメンタムテクニカル指標
  • FATL - デジタルフィルタ
  • Price[bar] - 「bar」インデックス付きのバーで分析される金融資産の現在の価格

ColorJFatlAccelerationはSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/504

