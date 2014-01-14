Participe de nossa página de fãs
JFatlAcceleration - indicador para MetaTrader 5
1902
Descrição:
JFatlAcceleration mede a aceleração da tendência atual. O indicador é calculado da seguinte maneira:
JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))
onde:
- JMA - suavização adaptativa;
- Momentum - indicador técnico Momentum;
- FATL - filtro digital;
- Price[bar] - preço atual do ativo financeiro analisado sobre a barra com índice "bar".
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/504
