JFatlAcceleration - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Descrição:

JFatlAcceleration mede a aceleração da tendência atual. O indicador é calculado da seguinte maneira:

JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))

onde:

  • JMA - suavização adaptativa;
  • Momentum - indicador técnico Momentum;
  • FATL - filtro digital;
  • Price[bar] - preço atual do ativo financeiro analisado sobre a barra com índice "bar".

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

ColorJFatlAcceleration

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/504

