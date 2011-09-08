Индикатор JFatlAcceleration служит для измерения ускорения действующего тренда.

Формула этого индикатора:

JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))

где:

JMA - адаптивное усреднение;

Momentum - технический индикатор Momentum;

FATL - цифровой фильтр;

Price[bar] - текущая цена исследуемого финансового актива на баре с номером bar.

Индикатор ColorJFatlAcceleration использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".