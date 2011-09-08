Смотри, как бесплатно скачать роботов
JFatlAcceleration - индикатор для MetaTrader 5
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор JFatlAcceleration служит для измерения ускорения действующего тренда.
Формула этого индикатора:
JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))
где:
- JMA - адаптивное усреднение;
- Momentum - технический индикатор Momentum;
- FATL - цифровой фильтр;
- Price[bar] - текущая цена исследуемого финансового актива на баре с номером bar.
Индикатор ColorJFatlAcceleration использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
