JFatlAcceleration - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор JFatlAcceleration служит для измерения ускорения действующего тренда.

Формула этого индикатора:

JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))

где:

  • JMA - адаптивное усреднение;
  • Momentum - технический индикатор Momentum;
  • FATL - цифровой фильтр;
  • Price[bar] - текущая цена исследуемого финансового актива на баре с номером bar.

Индикатор ColorJFatlAcceleration использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Индикатор ColorJFatlAcceleration

Heiken Ashi Smoothed Heiken Ashi Smoothed

Стандартный Heiken Ashi, но рассчитанный на усреднённых значениях ценовых таймсерий.

JFatlSpeed JFatlSpeed

Индикатор скорости изменения тренда с минимальным лагом.

Trend_CF Trend_CF

Простой и наглядный индикатор силы и направления действующего тренда.

WATR WATR

Простой, но наглядный трендовый индикатор.