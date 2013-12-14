请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
JFatlAcceleration - MetaTrader 5脚本
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
描述：
JFatlAcceleration 衡量目前趋势的加速。本指标的计算方法如下:
JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))
此处:
ColorJFatlAcceleration 使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/504
