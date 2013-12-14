代码库部分
JFatlAcceleration - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1707
等级:
(16)
已发布:
已更新:
colorjfatlacceleration.mq5 (14.73 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购

描述：

JFatlAcceleration 衡量目前趋势的加速。本指标的计算方法如下:

JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))

此处:

  • JMA - 自适应平滑算法;
  • Momentum - 动量技术指标;
  • FATL - 数字滤波器;
  • Price[bar] - 可分析的金融资产在柱线索引处的当前价格.

ColorJFatlAcceleration 使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。 

ColorJFatlAcceleration

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/504

