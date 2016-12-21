und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ExCandles2 - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1451
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Executer
ExCandles-v2 zeigt Kerzenkombinationen mit Pfeilen auf den Chart. Dieser Indikator ist eine Erweiterung des ExCandles.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
- ExPeriod - die Zahl von Bars für den Trendfilter;
- TrendFilter - Filteroperationen an/aus;
- how_bars - Zahl von Bars für die Berechnungen (0 bedeutet alle Bars).
- UpSymbol - der Index des Symbols, das einen Aufwärtstrend anzeigt;
- DnSymbol - der Index des Symbols, das einen Abwärtstrend anzeigt;
- VertShift - vertikale Verschiebung in Points von der Kerze.
Unterstütze Kerzenmuster:
- Shooting star
- Inverted hammer
- Hanging man
- Hammer
- Bearish Engulfing
- Bullish Engulfing
- Dark Cloud Cover
- Piercing Line
- Evening Star
- Morning Star
- Evening Doji Star
- Morning Doji Star
Falls sich jemand fragt, warum fast alle Muster entweder Bullish und Bearish Engulfing sind, kann ich ihm antworten, es sind die gebräuchlichsten und daher kein Fehler.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.01.2007.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/502
MarketProfile ist ein Instrument vieler Future-Händler einer statistischen Preisverteilung, um Preisbereiche und Kontrollwerte des Tages zu erkennen. Der Indikator basiert auf einfachen Preisbewegungen und ist nicht Teil der Standardindikatoren der MetaTrader 5 Plattform.Fine Fractals
Fine Fractals kann wichtige Preisverläufe, Hochs und Tiefs zeigen, bei denen der normale Fraktalindikator versagt.
Der Indikator zeigt die Trendumkehr mit kürzester Verzögerung.JFatlAcceleration
JFatlAcceleration misst die aktuelle Beschleunigung eines Trends.