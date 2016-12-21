Wirklicher Autor:

Executer

ExCandles-v2 zeigt Kerzenkombinationen mit Pfeilen auf den Chart. Dieser Indikator ist eine Erweiterung des ExCandles.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

ExPeriod - die Zahl von Bars für den Trendfilter;

TrendFilter - Filteroperationen an/aus;

how_bars - Zahl von Bars für die Berechnungen (0 bedeutet alle Bars).

UpSymbol - der Index des Symbols, das einen Aufwärtstrend anzeigt;

DnSymbol - der Index des Symbols, das einen Abwärtstrend anzeigt;

VertShift - vertikale Verschiebung in Points von der Kerze.



Unterstütze Kerzenmuster:



Falls sich jemand fragt, warum fast alle Muster entweder Bullish und Bearish Engulfing sind, kann ich ihm antworten, es sind die gebräuchlichsten und daher kein Fehler.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.01.2007.





