ExCandles2 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 3861
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor Real:
Executer
O Indicador ExCandles-v2 mostra combinações de candles num gráfico usando as setas. Este indicador é uma versão melhorada do ExCandles.
Parâmetros de entrada do Indicador:
- ExPeriod - o número de barras utilizadas para filtrar a tendência;
- TrendFilter - operação do filtro de ligar/desligar;
- how_bars - número de barras onde o cálculo é realizado (todos as barra em caso de 0).
- UpSymbol - o índice do símbolo apontando para uma tendência de alta;
- DnSymbol - o índice do símbolo apontando para uma tendência de baixa;
- VertShift - deslocamento vertical de símbolos dos candles em pontos.
Padrões de Candle suportados:
- Shooting star
- Inverted hammer
- Hanging man
- Hammer
- Bearish Engulfing
- Bullish Engulfing
- Dark Cloud Cover
- Piercing Line
- Evening Star
- Morning Star
- Estrela da Tarde Doji
- Evening Doji Star
No caso de alguém se perguntar por que quase todas as combinações são definidas como Bullish e Bearish Engulfing, posso dizer que estas combinações são as mais comuns, não há qualquer erro aqui.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.01.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/502
