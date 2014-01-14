Autor Real:

Executer

O Indicador ExCandles-v2 mostra combinações de candles num gráfico usando as setas. Este indicador é uma versão melhorada do ExCandles.

Parâmetros de entrada do Indicador:

ExPeriod - o número de barras utilizadas para filtrar a tendência;

TrendFilter - operação do filtro de ligar/desligar;

how_bars - número de barras onde o cálculo é realizado (todos as barra em caso de 0).

UpSymbol - o índice do símbolo apontando para uma tendência de alta;

DnSymbol - o índice do símbolo apontando para uma tendência de baixa;

VertShift - deslocamento vertical de símbolos dos candles em pontos.



Padrões de Candle suportados:



No caso de alguém se perguntar por que quase todas as combinações são definidas como Bullish e Bearish Engulfing, posso dizer que estas combinações são as mais comuns, não há qualquer erro aqui.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.01.2007.





