CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ExCandles2 - indicador para MetaTrader 5

Executer | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3861
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor Real:

Executer

O Indicador ExCandles-v2 mostra combinações de candles num gráfico usando as setas. Este indicador é uma versão melhorada do ExCandles.

Parâmetros de entrada do Indicador:

  • ExPeriod - o número de barras utilizadas para filtrar a tendência;
  • TrendFilter - operação do filtro de ligar/desligar;
  • how_bars - número de barras onde o cálculo é realizado (todos as barra em caso de 0).
  • UpSymbol - o índice do símbolo apontando para uma tendência de alta;
  • DnSymbol - o índice do símbolo apontando para uma tendência de baixa;
  • VertShift - deslocamento vertical de símbolos dos candles em pontos.

Padrões de Candle suportados:

  1. Shooting star
  2. Inverted hammer
  3. Hanging man
  4. Hammer
  5. Bearish Engulfing
  6. Bullish Engulfing
  7. Dark Cloud Cover
  8. Piercing Line
  9. Evening Star
  10. Morning Star
  11. Estrela da Tarde Doji
  12. Evening Doji Star

No caso de alguém se perguntar por que quase todas as combinações são definidas como Bullish e Bearish Engulfing, posso dizer que estas combinações são as mais comuns, não há qualquer erro aqui.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.01.2007.

Indicador de Padrões de Candles ExCandles2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/502

XRVI XRVI

Indicador Relative Vigor Index que permite selecionar o RVI e a linha de sinal dos algoritmos de suavização.

PowerTrend PowerTrend

Este indicador determina a força e direção da tendência.

iTrend iTrend

Indicador combinando a força e a direção da tendência.

SymmetricDarvasBoxes SymmetricDarvasBoxes

Caixas Simétricas Darvas para Forex.