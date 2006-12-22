CodeBaseРазделы
ExCandles - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор ExCandles обозначает стрелками на графике комбинации свечей.


ExCandles


ExTrend ExTrend

Индикатор ExTrend рисует фрактальные каналы.

ExVol ExVol

Индикатор ExVol считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке.

ExAccount ExAccount

Скрипт ExAccount выводит данных из отчета тестирования на график.

ExFractals ExFractals

Cоветник ExFractals основанный на пробое фрактальных линий.