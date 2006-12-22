Смотри, как бесплатно скачать роботов
ExCandles - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор ExCandles обозначает стрелками на графике комбинации свечей.
ExCandles
ExTrend
Индикатор ExTrend рисует фрактальные каналы.ExVol
Индикатор ExVol считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке.
ExAccount
Скрипт ExAccount выводит данных из отчета тестирования на график.ExFractals
Cоветник ExFractals основанный на пробое фрактальных линий.