ExCandles2 - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2080
- 等级:
-
已发布:
已更新:
真实作者:
Executer
ExCandles-v2 指标在图表上使用箭头显示柱形组合. 本指标是ExCandles的增强版.
指标输入参数:
- ExPeriod - 用于过滤趋势的柱数;
- TrendFilter - 过滤操作开关;
- how_bars - 进行计算的柱数 (如果等于 0 表示全部柱).
- UpSymbol - 指向向上趋势的符号索引;
- DnSymbol - 指向向下趋势的符号索引;
- VertShift - 距离柱形的符号的垂直点数.
支持的柱形模式:
如果有人想知道为什么几乎所有组合都设为牛势和熊势吞噬, 我会说这些组合是最常见的, 这里没有错误.
本指标首先于2007年1月15日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/502
