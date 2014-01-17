市场剖面(Market Profile)是许多期货交易者在统计时间内价格分布的分析工具, 以寻找日内交易期间的价格范围和控制值. 本指标基于简单的价格移动, 并不使用标准 MetaTrader 5 平台指标.

完美分形(Fine Fractals)能够在标准分形指标失败时显示重要的价格曲线, 高价和低价等.