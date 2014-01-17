代码库部分
ExCandles2 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
2080
(23)
excandles2.mq5 (22.42 KB) 预览
真实作者:

Executer

ExCandles-v2 指标在图表上使用箭头显示柱形组合. 本指标是ExCandles的增强版.

指标输入参数:

  • ExPeriod - 用于过滤趋势的柱数;
  • TrendFilter - 过滤操作开关;
  • how_bars - 进行计算的柱数 (如果等于 0 表示全部柱).
  • UpSymbol - 指向向上趋势的符号索引;
  • DnSymbol - 指向向下趋势的符号索引;
  • VertShift - 距离柱形的符号的垂直点数.

支持的柱形模式:

  1. 射击之星
  2. 反锤形
  3. 上吊
  4. 锤形
  5. 熊势吞噬
  6. 牛势吞噬
  7. 乌云盖顶
  8. 穿刺线
  9. 黄昏之星
  10. 黎明之星
  11. 夜间十字星
  12. 清晨十字星

如果有人想知道为什么几乎所有组合都设为牛势熊势吞噬, 我会说这些组合是最常见的, 这里没有错误.

本指标首先于2007年1月15日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

ExCandles2 candlestick 模式指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
