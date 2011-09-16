Смотри, как бесплатно скачать роботов
ExCandles2 - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 6108
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Executer
Индикатор ExCandles-v2 обозначает стрелками на графике комбинации свечей. Данный индикатор является развитием индикатора ExCandles.
Свойства индикатора:
- ExPeriod - количество баров, по которым будет проводиться фильтрация тренда;
- TrendFilter - включает\выключает работу фильтра;
- how_bars - количество баров, на которых будет проводиться просчет (при значении 0 - на всех).
- UpSymbol - номер символа, указывающего на рост;
- DnSymbol - номер символа, указывающего на падение;
- VertShift - вертикальный сдвиг символов от свеч в пунктах.
Распознаются следующие паттерны:
- Shooting star
- Inverted hammer
- Hanging man
- Hammer
- Bearish Engulfing
- Bullish Engulfing
- Dark Cloud Cover
- Piercing Line
- Evening Star
- Morning Star
- Evening Doji Star
- Morning Doji Star
На вопрос, почему почти все комбинации пишутся как бычье и медвежье поглощение, даю следующий ответ: просто этих комбинаций большинство, и никакой ошибки тут нет.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.01.2007.
