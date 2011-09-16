Реальный автор:

Executer

Индикатор ExCandles-v2 обозначает стрелками на графике комбинации свечей. Данный индикатор является развитием индикатора ExCandles.

Свойства индикатора:

ExPeriod - количество баров, по которым будет проводиться фильтрация тренда;

TrendFilter - включает\выключает работу фильтра;

how_bars - количество баров, на которых будет проводиться просчет (при значении 0 - на всех).

UpSymbol - номер символа, указывающего на рост;

DnSymbol - номер символа, указывающего на падение;

VertShift - вертикальный сдвиг символов от свеч в пунктах.



Распознаются следующие паттерны:



На вопрос, почему почти все комбинации пишутся как бычье и медвежье поглощение, даю следующий ответ: просто этих комбинаций большинство, и никакой ошибки тут нет.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.01.2007.

