CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ExCandles2 - индикатор для MetaTrader 5

Executer | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
6108
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Executer

Индикатор ExCandles-v2 обозначает стрелками на графике комбинации свечей. Данный индикатор является развитием индикатора ExCandles.

Свойства индикатора:

  • ExPeriod - количество баров, по которым будет проводиться фильтрация тренда;
  • TrendFilter - включает\выключает работу фильтра;
  • how_bars - количество баров, на которых будет проводиться просчет (при значении 0 - на всех).
  • UpSymbol - номер символа, указывающего на рост;
  • DnSymbol - номер символа, указывающего на падение;
  • VertShift - вертикальный сдвиг символов от свеч в пунктах.

Распознаются следующие паттерны:

  1. Shooting star
  2. Inverted hammer
  3. Hanging man
  4. Hammer
  5. Bearish Engulfing
  6. Bullish Engulfing
  7. Dark Cloud Cover
  8. Piercing Line
  9. Evening Star
  10. Morning Star
  11. Evening Doji Star
  12. Morning Doji Star

На вопрос, почему почти все комбинации пишутся как бычье и медвежье поглощение, даю следующий ответ: просто этих комбинаций большинство, и никакой ошибки тут нет.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.01.2007.

Индикатор ExCandles2

iTrend iTrend

Комбинированный индикатор силы и направления тренда.

SymmetricDarvasBoxes SymmetricDarvasBoxes

Симметричный коридор Дарваса для Forex.

XRVI XRVI

Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index) с возможностью выбора алгоритмов усреднений RVI и сигнальной линии.

PowerTrend PowerTrend

Этот индикатор определяет мощность и направление тренда.