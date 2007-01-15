CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ExCandles-v2 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
13537
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ExCandles-v2 обозначает стрелками на графике комбинации свечей. Индикатор ExCandles-v2 является развитием индикатора ExCandles (https://www.mql5.com/ru/code/11193).

тличия новой версии:

1) упрощены условия для большинства комбинаций, соответственно появилось больше сигналов;
2) добавилась фильтрация по тренду;
3) добавилась возможность ограничить количество просчитываемых баров (дабы не загромождать весь график оставив только актуальную часть);
4) добавились коды нескольких новых комбинаций свечей.

Свойства индикатора:

ExPeriod - количество баров по которым будет проводится фильтрация тренда;
TrendFilter - включает\выключает работу фильтра;
how_bars - количество баров на которых будет проводиться просчет (при значении 0 - на всех).

На вопрос, почему почти все комбинации пишутся как бычье и медвежье поглащение, даю следующий ответ: просто этих комбинаций большинство, и никакой ошибки тут нет.


ExCandles-v2

Breakdowning martingail Breakdowning martingail

Эксперт, применяющий управление капиталом по методу Мартингейла.

ExVol-v2 ExVol-v2

Индикатор ExVol-v2 - это новая версия индикатора ExVol, который считает разницу сумм длин тел восходящих и нисходящих свечей на заданном промежутке.

period converter ALL period converter ALL

Скрипт для конвертации графика таймфрейма M1 в оффлайн графики всех остальных таймфреймов.

Collaps(он же Starter) Collaps(он же Starter)

Эксперт Collaps работает с индикаторами - EMA, Laguerre, CCI.