Индикатор ExCandles-v2 обозначает стрелками на графике комбинации свечей. Индикатор ExCandles-v2 является развитием индикатора ExCandles (https://www.mql5.com/ru/code/11193).



тличия новой версии:



1) упрощены условия для большинства комбинаций, соответственно появилось больше сигналов;

2) добавилась фильтрация по тренду;

3) добавилась возможность ограничить количество просчитываемых баров (дабы не загромождать весь график оставив только актуальную часть);

4) добавились коды нескольких новых комбинаций свечей.



Свойства индикатора:



ExPeriod - количество баров по которым будет проводится фильтрация тренда;

TrendFilter - включает\выключает работу фильтра;

how_bars - количество баров на которых будет проводиться просчет (при значении 0 - на всех).



На вопрос, почему почти все комбинации пишутся как бычье и медвежье поглащение, даю следующий ответ: просто этих комбинаций большинство, и никакой ошибки тут нет.







ExCandles-v2

