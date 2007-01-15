Ставь лайки и следи за новостями
ExCandles-v2 - индикатор для MetaTrader 4
13537
Индикатор ExCandles-v2 обозначает стрелками на графике комбинации свечей. Индикатор ExCandles-v2 является развитием индикатора ExCandles (https://www.mql5.com/ru/code/11193).
тличия новой версии:
1) упрощены условия для большинства комбинаций, соответственно появилось больше сигналов;
2) добавилась фильтрация по тренду;
3) добавилась возможность ограничить количество просчитываемых баров (дабы не загромождать весь график оставив только актуальную часть);
4) добавились коды нескольких новых комбинаций свечей.
Свойства индикатора:
ExPeriod - количество баров по которым будет проводится фильтрация тренда;
TrendFilter - включает\выключает работу фильтра;
how_bars - количество баров на которых будет проводиться просчет (при значении 0 - на всех).
На вопрос, почему почти все комбинации пишутся как бычье и медвежье поглащение, даю следующий ответ: просто этих комбинаций большинство, и никакой ошибки тут нет.
ExCandles-v2
