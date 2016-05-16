コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ExCandles2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1463
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者

Executer

ExCandles-v2インディケータは、矢印を使用してチャート上にローソク足の組み合わせを示します。このインディケータはExCandlesの拡張バージョンです。

インディケータの入力パラメータは下記のとおりです。

  • ExPeriod - トレンド濾過に使用されるバーの数
  • TrendFilter - 濾過操作のオン/オフ
  • how_bars - 計算が行われるバーの数（すべてのバーの場合0）
  • UpSymbol - 上昇トレンドを指すシンボルのインデックス
  • DnSymbol - 下降トレンドを指すシンボルのインデックス
  • VertShift - ポイントでのローソク足からのシンボルの垂直シフト

サポートされているローソク足パターンは下記のとおりです。

  1. 流れ星
  2. 反転ハンマー
  3. ハンギングマン
  4. ハンマー
  5. Bearish Engulfing（弱気への巻き込み）
  6. Bullish Engulfing（強気への巻き込み）
  7. Dark Cloud Cover(弱気相場)
  8. ピアスライン
  9. Evening Star（イブニングスター）
  10. Morning Star（モーニングスター）
  11. Evening Doji Star（イブニング同時スター）
  12. Morning Doji Star（モーニング同時スター）

何故ほとんどすべての組み合わせがBullishBearish Engulfingのように設定されている理由を不思議に思われるかもしれませんが、私はこの組み合わせが最も一般的なものであると確信して言えます。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年1月15日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

ExCandles2ローソク足パタンインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/502

