ExCandles-v2 인디케이터는 차트에서 화살표로 캔들 스틱 조합을 나타냅니다. 이 인디케이터는 ExCandles 인디케이터를 발전시킨 것입니다.

인디케이터 속성

ExPeriod - 추세 필터링이 수행될 막대 수입니다;

TrendFilter - 필터를 활성화/비활성화합니다;

how_bars - 계산이 수행될 바의 수(값이 0인 경우 모든 바에서).

UpSymbol - 상승을 나타내는 심볼의 수입니다;

DnSymbol - 하락을 나타내는 심볼의 수입니다;

VertShift - 캔들 스틱에서 포인트 단위로 심볼의 수직 이동.



다음 패턴이 인식됩니다:



거의 모든 조합이 강세 및 약세 인수로 작성되는 이유에 대해 다음과 같은 답변을 제공합니다. 이러한 조합은 대다수이며 실수는 없습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2007.01. 15에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

