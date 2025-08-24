코드베이스섹션
지표

ExCandles2 - MetaTrader 5용 지표

ExCandles-v2 인디케이터는 차트에서 화살표로 캔들 스틱 조합을 나타냅니다. 이 인디케이터는 ExCandles 인디케이터를 발전시킨 것입니다.

인디케이터 속성

  • ExPeriod - 추세 필터링이 수행될 막대 수입니다;
  • TrendFilter - 필터를 활성화/비활성화합니다;
  • how_bars - 계산이 수행될 바의 수(값이 0인 경우 모든 바에서).
  • UpSymbol - 상승을 나타내는 심볼의 수입니다;
  • DnSymbol - 하락을 나타내는 심볼의 수입니다;
  • VertShift - 캔들 스틱에서 포인트 단위로 심볼의 수직 이동.

다음 패턴이 인식됩니다:

  1. 슈팅 스타
  2. 거꾸로 된 망치
  3. 교수형 남자
  4. 해머
  5. 약세 휩쓸기
  6. 강세 휩쓸림
  7. 어두운 구름 덮개
  8. 피어싱 라인
  9. 저녁 별
  10. 모닝 스타
  11. 저녁 도지 별
  12. 모닝 도지 스타

거의 모든 조합이 강세 및 약세 인수로 작성되는 이유에 대해 다음과 같은 답변을 제공합니다. 이러한 조합은 대다수이며 실수는 없습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2007.01. 15에 mql4.com의 코드베이스에 게시되었습니다.

ExCandles2 인디케이터

